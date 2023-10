VC Sneek laat Sudosa door oog van de naald kruipen

SNEEK - Afgelopen zaterdag speelden de heren van VC Sneek de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Na een sterke trainingsweek en het analyseren van de tegenstander, die mededebutant Pegasus vorige week met 0-3 had verslagen, waren de mannen vastbesloten om het Sudosa vandaag lastig te maken in de eigen Sneker Sporthal.

Zonder enige druk kon de selectie van coach Edward beginnen aan de wedstrijd en door dat vrije spel werd de eerste set omgezet in misschien wel het beste volleybal van dit seizoen. Met veel druk vanaf de achterlijn en een sterk side-out spelletje kon Sudosa niet op tegen het Sneker geweld. En zo werd de eerste set binnen gesleept met 25-12.

Wetende dat de mannen uit Assen nu wakker waren probeerde VC Sneek Sneek focus te houden en dat lukte ten dele. De tweede set werd binnen gehaald met 26-24 ondanks de hogere foutenlast. Een 2-0 voorsprong tegen Sudosa, toch een titelkandidaat en ervaren ploeg in de topdivisie. De derde set kende een zelfde verloop als de 2e set nu in het voordeel van Sudosa met een eindstand van 23-25.

Ware thriller

De vierde set werd een ware thriller, waar Sneek alle punten in eigen huis wilde houden, was Assen er op gebrand om niet met lege handen naar huis te gaan. Bestaande uit veel rally’s, discutabele ballen en veel aanvalsgeweld kwam de stand op 20-22 in het voordeel van de mannen van Sudosa. Sneek kwam terug naar 24-22. Na een foute serve werd het vervolgens 24-23. Eén side-out was genoeg voor 3 punten tegen Sudosa. Een harde aanval van JP op positie C resulteerde in een bal op de voet die over het net ging en een punt werd voor Sudosa 24-24. Uiteindelijk trokken de mannen van Sudosa na 4 matchpoints van Sneek te hebben overleeefd de vierde set naar zich toe met 28-30.

De vijfde set was bij voorbaat al verloren. Het lukte de thuisploeg niet zich te ontdoen van de teleurstelling uit de set daarvoor. Na de 2-0 voorsprong en de ware thriller in de 3e en 4e set schreef Sudosa ook de 5e en laatste set bij. Resultaat 3-2 voor Sudosa en een gedesillusioneerd Sneek nam slechts 1 punt van het veld mee. Een bittere pil. Vooraf zouden de Sneker mannen hier wellicht voor getekend hebben, maar na de wedstrijd overheerst vooral teleurstelling

Beste spel tot nu toe

Coach Edward Kamphuis "vatte het na afloop als volgt samen: "Naast teleurstelling ben ik ook heel erg trots op het team en op onze prestatie. We hebben ons beste spel tot nu toe laten zien. We spelen tegen de nummer 2 van vorig seizoen en een titelkandidaat. We overrompelen de tegenstander in de eerste set met 25-12 waarin zij duidelijk niet klaar zijn en wij op alle vlakken dominant zijn. In de tweede set herstelt Assen zich en begint het gevecht dat tot halverwege de vijfde set uitgroeit tot een geweldig volleybalspektakel. Eind vijfde set trekt het team van Sudosa de overwinning over de streep."

"In de vierde set hadden we de wedstrijd kunnen beslissen", gaat Kamphuis verder, "maar het zat arbitraal in deze set niet mee en we waren ongelukkig in de aanval. We zijn nog niet genadeloos genoeg in de rally. We laten de tegenstander nog verdedigen. Daar moeten we aan gaan werken."

Grote stap gemaakt

"We spelen tegen een ervaren team met een gemiddelde leeftijd die een 4 à 5 jaar hoger ligt dan bij ons. Wij zijn nog niet zover. Wij moeten meer van dit soort wedstrijden spelen om naar een beter niveau te groeien. In dat proces van groei hebben we vandaag weer een grote stap gemaakt. Al is die constatering lastig net na de wedstrijd. Vorige week kregen we iets te veel, vandaag kregen we te weinig", aldus coach Edward Kamphuis.

Volgende week speelt VC Sneek heren 1 wederom thuis en dan tegen Pegasus om 19.00 in de Sneker Sporthal. Een belangrijke wedstrijd voor het team in de Topdivisie, dus alle hulp is wederom nodig. Publiek bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Tot ziens in de Sneker sporthal!

Bron: VC Sneek