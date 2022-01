VC Sneek knikkert Peelpush in drie sets uit de beker: 3-0

Sneek-VC Sneek heeft in een matig bezette Sneker Sporthal middels een 3-0 zege op Peelpush zich geplaatst voor de kwartfinale van de nationale beker. Makkelijk ging het bij tijd en wijle niet. “We waren de eerste set zo verkrampt en pas in de tweede set kwamen we beter in ons spel”, aldus spelverdeelster Nynke Oud die daarmee de spreekwoordelijke spijker op zijn kop sloeg. Neemt niet weg dat de Sneker formatie ruim voor sluitingstijd de deuren achter zich kon sluiten en er nog genoeg tijd was voor een vloeibare versnapering en een welverdiende bitterbal.

Verkrampt

VC Sneek startte met Rixt van der Wal, Sietske Osinga, Nynke Oud, Roos van Wijnen, Anniek Siebring en Anlène van der Meer in de basis met uiteraard Geldou de Boer in het witte liberotricot. Vanaf het begin speelden de Snekers verkrampt in de openingsset. Ware het de zenuwen, het weer spelen voor publiek of waren er andere oorzaken? Trainer/coach Henriëtte ter Steege liep druk gebarend en coachend langs de lijn om haar team in het gareel te krijgen, want de gasten prikten er met name in het middenveld van VC Sneek er lustig op los. De set minieme setwinst na een 24-20 voorsprong werkte echter zalvend en was een lichtelijke bevrijding. (26-24)

In de tweede set het beste gedeelte van de Snekers. Lieze Braaksma, ingevallen voor Sietske Osinga, zorgde voor het aanvallende beulswerk en Peelpush speelde beduidend minder. Met name passend en veelal grossierend in aanvallende fouten legden de gasten VC Sneek geen strobreed in de weg. Met 25-17 kwamen de thuisploeg op een comfortabele 2-0 voorsprong nadat Peelpush een driemeterbal buiten de lijnen sloeg.

Gelijke tred

De gasten onder leiding van de altijd sympathieke coach Johan Leenders bood de Friezinnen prima tegenstand en hield lang gelijke tred met de thuisploeg. Die had aan het eind toch aanvallend wat over met Rixt van der Wal en Anlène van der Meer en een subtiel spelende Roos van Wijnen die het verschil maakten. Daarbij vergat Peelpush te scoren bij de bigpoints en pakten de Sneker dames ook de derde set (25-21) doordat Celine Keijser van Peelpush de bal uitsloeg.

Een keurig resultaat derhalve voor VC Sneek dat nu de kwartfinale binnenwandelt. Hoogstwaarschijnlijk is Sliedrecht Sport de opponent. Komende zaterdag speelt VC Sneek de belangrijke wedstrijd tegen Djopzz Regio Zwolle dat al lang ongeslagen is en een serieuze bedreiging is voor Apollo 8 en Sliedrecht Sport. De winnaar van deze belangrijke match mag de blik naar boven richten.

Bron:VC Sneek