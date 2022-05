VC Sneek kan niet stunten tegen Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT - Natuurlijk. De dames van VC Sneek hadden nog altijd een stunt in hun gedachten om Sliedrecht Sport in eigen huis te verslaan en een golden set uit het vuur te slepen. Zover liet de ploeg van Vera Koenen het echter niet komen, want na twee sets had de thuisploeg de felbegeerde buit al binnen en was kwalificatie voor de finale van de play-offs bereikt. Voor VC Sneek resten nog twee wedstrijden tegen Djopzz Regio Zwolle wie zich uiteindelijk de bronzen medaillewinnaar van de competitie mag noemen.

Handdoek

Trainer/coach Henriëtte ter Steege had zich vorige week nog strijdvaardig uitgelaten en wilde vooraf niet de handdoek in de ring gooien. “Een halve finale gaat over twee wedstrijden en we zullen er alles aan doen om het beste van ons boven te halen”.

Het beste echter kwam in de eerste set net niet naar boven. De Friezinnen bleven lang in de buurt van de thuisclub ( 17-15, 21-19) maar een totaal verkeerd ingezette blokactie leidde het eerste setverlies in. (25-22)

Veerkracht

In de tweede set gingen de Friezinnen fel van start en bouwden een 7-12 voorsprong op. Zoals zo vaak in de competitie ontbreekt het Friese ploeg aan wat extra’s om de voorsprong vast te houden. Sliedrecht Sport, niet voor niets de favoriet voor de landstitel bewees haar veerkracht en zette VC Sneek op een 21-17 achterstand om met 25-20 te zegevieren. Dezelfde setstanden stonden ook in de derde set op de borden waardoor de gasten een drie sets nederlaag toegediend kregen.

Voor VC Sneek wacht op 7 mei een thuiswedstrijd met de Zwolse formatie van Erik Meijer. Voor de winnaar wacht een Europees ticket, maar het is de grote vraag of de winnaar daarvan gebruik zal maken.

Bron: Persbericht VC Sneek