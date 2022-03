VC Sneek in eigen thuishal te sterk voor Laudame Financials VCN (3-1)

SNEEK - VC Sneek heeft de confrontatie tegen Laudame Financials VCN met een duidelijke triomf afgesloten. De formatie van trainer/coach Henriëtte ter Steege zegevierde in de weer goed gevulde Sneker Sporthal uiteindelijk met 3-1 waardoor de drie punten in de Waterpoortstad bleven. Met name de eerste set zal menig toeschouwer op het netvlies blijven, want het openingsstuk liep als de bekende brandweer getuige de 25-8 zege. Enige dissonant vormde het verlies in de tweede set, maar de Friezinnen herstelden zich in de volgende twee sets voorbeeldig en trokken zodoende met 3-1 aan het langste eind.

Ander kaliber

Na de veegpartij in de Ootmarsum tegen Set Up 65 wachtte een tegenstander van een ander kaliber. VCN is één van de ploegen die meedoet om de plaatsen in de play-offs. De ploeg van Ivo Munter zou in wedstrijdpunten kunnen uitlopen op de Snekers, maar in de eigen thuishaven lieten de roodhemden dat niet gebeuren waardoor de Capellenaren nu op minimaal een drietal punten achterstand werden gezet mits men de inhaalwedstrijden allemaal in winst omzet.

Henriëtte ter Steege gaf het startschot voor Nynke Oud, Rixt van der Wal, Anniek Siebring, Roos van Wijnen, Lieze Braaksma en Anlène van der Meer met Geldou de Boer als libero. VC Sneek startte furieus en Nynke Oud mocht vijf maal aanleggen in het begin waardoor de gasten al meteen geconfronteerd werden met de Sneker bedoelingen: winnen en dan het liefst zonder setverlies. Die vlieger ging uiteindelijk niet op.

Waterdichte verdediging

Aan Sneker zijde naast een sterke serve een waterdichte verdediging waar Geldou de Boer zich helemaal in haar element moet hebben gevoeld. De in wit getooide libero stond steeds op de goede plaats en zorgde voor de perfecte aanvoer richting spelverdeelster Nynke Oud. Via 3-0, 6-1, en 15-4 was de eerste set in no time gepiept. (25-9). Een klassiek voorbeeld van effectief hogeschool volleybal.

Niets zo onvoorspelbaar als vrouwenvolleybal waarbij in de vervolgset de tegenstander geheel opnieuw van acquit mag gaan. VC Sneek zette de bezoekers meteen op achterstand via 5-2. Op 12-10 constateerde Henriëtte ter Steege dat de ploeg wat steken liet vallen mede door het betere spel van VCN. VCN voerde in het middenstuk heel sneeky de boventoon en op 17-19 kantelde de set. Britt Schreurs kwam o.a. nog in de ploeg voor het aanvallende timmerwerk, maar VCN was niet van plan mee te werken aan een ommekeer. (21-25)

“Nu doortrekken”

Blijkbaar werkte het setverlies als doping voor de Snekers die in de derde set meteen de draad uit de eerste set weer oppakten. Sterk serverend via 9-3 en 12-8 met vervolgens een grote demarrage richting een prima 25-15 setzege. In de vierde set liet VC Sneek VCN op 10-10 de hielen zien en koerste aan op 14-10. “Nu doortrekken”, klonk het van de tribune en deze kenner had dat goed gezien.

De spelvreugde spatte er weer vanaf met een serie opslagen van Lieze Braaksma en twee doeltreffende aanvallen van Britt Schreurs bij de big points. Met 25-19 haalde VC Sneek de drie punten binnen waar Henriëtte ter Steege op gehoopt had. De trainer/coach wisselde veelvuldig en bracht ook Sanne de Ruiter, Rosa Entius, Sietske Osinga naast Britt Schreurs. Grote uitblinksters waren Anniek Siebring die aanvallend lekker aan de weg timmerde en libero Geldou de Boer, die als een dijk stond te spelen.

Versnapering

Nynke Oud liet zich de versnapering na afloop goed smaken. “Het publiek heeft een mooie wedstrijd gezien. Zelf startten we voortreffelijk en konden de wedstrijd goed eindigen. Jammer van de tweede set met veel misverstanden. Eigenlijk onbegrijpelijk even, maar dat is ook weer volleybal. Dat was niet nodig geweest. We trekken het echter wel mooi over de streep”, aldus de contente setter.

Bron: Persbericht VC Sneek