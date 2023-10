VC Sneek Heren wint van Orion in eigen Sneker Sporthal zonder set verlies

Het doel van de avond, de goede lijn van de competitie doorzetten



Coach Edward Kamphuis begon met de volgende 7-mannen aan de wedstrijd: Jelmer Spoor, Luuk Boone, Senna Heikoop, Jeen-Pieter van der Meer, Rutger Zoodsma, Klaas Jelmer Hoekstra & Tom-Carlos Wollesen.



Na de eerste tien punten werd direct duidelijk dat het een spannende avond beloofde te worden, het ging gelijk op en duidelijk werd dat Orion een stabiele ploeg is die niet snel onder de indruk is. In de eerste set bleef het tot het twintig stuivertje wisselen, er werd zakelijk gespeeld maar zonder beleving.



Gelukkig kon dit na de eerste set winst meer worden gecreëerd. Er ontstond meer enthousiasme en plezier in het spel en op deze manier konden de middenmannen, diagonaal en de buitenkanten goed worden aangespeeld. Hierdoor werd bijna elke Side-Out direct gescoord en met ‘clean’ spel werden de daaropvolgende twee sets binnengesleept.



Dit resulteerde voor de Sneker mannen precies in wat ze wilden: Revancheren en de goede lijn in de competitie doorzetten



3-0 winst tegen de mannen uit Doetinche

De Sneker volleyballers mogen volgende week weer aantreden. Dan in Apeldoorn tegen Dynamo H2. Deze ploeg zijn we al in de voorbereiding tegengekomen en dit belooft een spannende wedstrijd te worden.