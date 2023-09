VC Sneek heren wint driekamp in Enkhuizen tegen Madjoe en Spaarnestad

SNEEK- Afgelopen zaterdag 9 september 2023 mochten de heren van VC Sneek alweer beginnen aan hun 3e oefentoernooi in aanloop naar het nieuwe seizoen in de Topdivisie A. De aanvang van de wedstrijden was om 16.00 & 18.00. Nadat er wederom een busje was opgehaald van Betten mochten we starten met de warming-up in Enkhuizen.

Allereerst stond Spaarnestand H1 op het programma. Een mooie krachtmeting met een ploeg die aankomend seizoen in de B poule van de topdivisie uitkomt. Een onbekend team voor Edward en zijn mannen dus moest er uit worden gegaan van eigen kracht. Hoe er in de eerdere toernooien zwak werd gestart begon VC Sneek fris aan de wedstrijd. De passlijn was uitmuntend en zo konden de aanvallers prima worden bediend. Dit resulteerde in een 1-0 voorsprong in sets tegen Spaarnestad. Het was voor VC Sneek even wennen aan het hoge tempo van Spaarnestad in de setting maar al gauw was er controle over de wedstrijd. Uiteindelijk resulteerde het minder maken van fouten in een 2-1 overwinning voor VC Sneek H1.

Eigen competitie

Daarna was het tijd om zich te meten met een team uit eigen competitie, namelijk Madjoe H1. Na een iets stroever begin waarbij duidelijk werd dat er veel gehaald kon worden uit servicedruk werd een achterstand van 22-20 omgebogen in een knappe overwinning van 22-25 door serve en blokkeerdruk. De 2e set klopte eigenlijk alles en werd er vol overtuiging gespeeld in de side-out waardoor de middenas goed bediend kon worden. Dit resulteerde in een ruime overwinning in de 2e set. Met een 2-0 voorsprong werd de 3e set gespeeld hetgeen helaas verloren ging door gebrek aan scherpte bij de Sneker mannen.



Tweemaal werd er afgelopen zaterdag 2-1 gewonnen tot euforie van de Sneker mannen.

Echter deze uitslagen zeggen niets over de krachtsverhouding van de teams in de 3-kamp. Enkele spelers ontbraken in de selectie van Madjoe maar toch is het fijn om te zien dat VC Sneek H1 zich de afgelopen weken kan meten met topdivisionisten.



Stijgende lijn

Een stijgende lijn na een stroeve start in Hamburg die, wat de voorbereiding betreft aankomende zaterdag wordt afgesloten met een 3-kamp in de Sneker Sporthal. Waarna wij 23 september onze eerste uitwedstrijd mogen spelen in Enkhuizen tegen Madjoe om de competitie te beginnen!

De tegenstanders van aankomende zaterdag 16 september zijn: Pegasus H1 (Tevens promovendus uit de 1e divisie) & de doorgewinterde topdivisionist DIO Bedum H1.