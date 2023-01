VC Sneek heren overtuigen tegen Voorsterslag/VC Zwolle met simpele zege

Florissant in het zadel

Dergelijke kleine puntverliezen spelen de Snekers in de kaart die weekend naweekend steeds florissanter in het zadel komen te zitten en nu in principe minimaal punten voorsprong hebben op Pegasus. De ploeg uit Nijmegen ligt twee duels achter en kan maximaal de achterstand tot vijf punten terugbrengen.

Posities dubbel bezet

Met 20-25, 16-25, 21-25 en 13-25 lieten de Sneker formatie zien dat men niet zomaar koploper is in de eerste divisie. De Friezen hebben alle posities praktisch dubbel bezet en daarmee houden de Waterpoortstadbewoners de voeten droog en behouden een voorsprong op de concurrentie zoals Pegasus en Avior die meer blessureleed kennen. Ook bij de Snekers piept en kraakt het soms, maar de formatie van Kamphuis en Koelemij kan dit blijkbaar prima opvangen. “De thuisclub speelde slordig waardoor wijzelf ook zelf niet uitgedaagd werden ons beste spel te spelen”.

Mooie ingrediënten

Koelemij sprak van een mooie overwinning. “Te gekke hal, veel ruimte en heerlijke vloer en verlichting”. Alle mooie ingrediënten voor een mooieperformance. De gasten pakten op de juiste momenten de scherpte. “Af en toe vervielen we in wat fouten en misverstanden bij de pass en de verdediging, ”analyseerde Koelemij. “Dat kunnen we reduceren door nog meer met elkaar tetrainen, waarbij ons eigen blessureleed natuurlijk ook debet daaraan is.”

Echte clash

Komende week speelt VC Sneek thuis tegen Avior. Een klapper, want de hal zal meer dan goed gevuld zijn met o.a. voormalige Animospelers en speelsters van Avéro en Olympus als de Snekers de strijd aanbinden tegen de nummer drie van de ranglijst. “Dit is een echte clash”, zegt Koelemij. “We zullen nog scherper moeten acteren. Aanvallend zijn we machtig”, aldus een contente trainer/coach na het verlaten van de Zwolse catacomben. Edward Kamphuis kon de woorden van zijn duohelft alleen maar bevestigen. “Willen we Avior op afstand houden dan zullen we wel iets anders moeten spelen”.

Bron VC Sneek