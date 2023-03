VC Sneek heren leggen voedingsbodem voor kampioenschap na zege op Pegasus (3-1)

SNEEK - De heren van VC Sneek hebben definitieve stappen gezet richting kampioenschap van de eerste divisie. De titel kan de Snekers nu niet meer ontgaan is toch wel de eindconclusie na de triomf op naaste concurrent Pegasus. De Nijmegenaren moesten in een sfeervolle Sneker Sporthal met 3-1 het hoofd buigen voor de formatie van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij.

Veelbewogen viersetter

Vooraf leken de kaarten behoorlijk geschud, want voor Pegasus restte maar één opdracht: winnen in de Sneker arena en het liefst zo dik mogelijk. Voor VC Sneek was de opgave ook duidelijk: triomferen en verder afstand nemen. Die laatste missie slaagde na een veelbewogen viersetter waarin de thuisploeg alles uit de kast moest halen om de overwinning veilig te stellen.

Ambitie

De vreugde en opluchting van de koploper na een spannend scoreverloop was hartverwarmend om te zien. Alles kwam bij velen op de tribune naar boven: er staat een prachtig herenteam dat nu het kampioenschap niet meer kan ontgaan en dat gelieerd aan ambitie maakt het een lieve lust om de Friezen aan het werk te zien.

Vreemdenlegioen

Dat beseffen ook Edward Kamphuis en Patrick Koelemij die erin geslaagd zijn “het vreemdenlegioen” tot een prachtig geheel te vormen en natuurlijk met een trotse blik naar de stand kunnen kijken. 17 Wedstrijden gespeeld en 71 punten. Dat had niemand vooraf kunnen bevroeden. Zelfs de grootste pessimist op de Sneker tribune moest concessies doen en erkennen dat de titel VC Sneek niet meer kan ontgaan. Het liefst natuurlijk op zaterdag 1 april tegen Set Up wordt dat bewerkstelligd hetgeen het mooiste scenario is: thuis zich in het feestgedruis storten en zich de beste van de eerste divisie mogen noemen.

Vermakelijk en spannend

VC Sneek opende met captain van den Boogaard, Jarno van der Weerd, Kevin Hof, Jeen Pieter van der Meer, Koen Sikkema, Klaas Jelmer Hoekstra en Rutger Zoodsma. De beide teams waren in de drie eerste sets angstig aan elkaar gewaagd. Niet dat het allemaal kwalitatief zo goed was, maar vermakelijk en spannend was het bovenal. Bij de Snekers aanvankelijk toch wat gespannen gezichten: nu voor het eigen thuispubliek kon de voedingsbodem voor het kampioenschap gelegd worden. VC Sneek en Pegasus, dat vooral steunt op twee prima buitenaanvallers gaven elkaar weinig toe. De Snekers continu enkele punten voor, maar de Nijmegenaren draaiden de 24-24 de set bijna om. Toch viel deze in het voordeel van VC Sneek uit door een aanvallende fout van de gasten (28-26)

Formidabele eindsprint

In de tweede set hetzelfde spelbeeld: twee gelijkwaardige teams vechtend voor elk punt met Pegasus uiteindelijk de gelukkige. (22-25) De derde set was er een om van te watertanden. De ploeg van aanvoerder Tom van den Boogaard dacht op 25-24 de set binnen te halen maar de arbitrage intervenieerde en zag een in-/uitbal in het nadeel van de Snekers uitvallen. De thuisploeg rechtte echter wonderbaarlijk de rug en perste er een formidabele eindsprint uit met 28-26.

Koen Sikkema

Daarmee waren de gasten geknakt en freewheelde VC Sneek in de vierde set naar een bevrijdende 25-14 zege. Met name Tom van den Boogaard was weer goud waard en sleepte zijn team door moeilijke fases heen. Ook Koen Sikkema mag zichzelf “een goed gedaan” sticker opplakken. De Sneker aanvaller uit de Friese hoofdstad was aan de buitenkanten nauwelijks te stoppen zag ook een vergenoegde vader Gerben, voormalig midaanvaller uit de glorietijden van het roemruchte Orbi Leeuwarden .

Gelopen koers

Feest dus na afloop op de volleybalvloer na deze zenuwslopende viersetter waarbij het spreekwoordelijke kwartje de goede zijde opviel voor VC Sneek. Met 9 punten voorsprong op Avior en 10 op Pegasus en met nog drie wedstrijden te gaan is dit een gelopen koers. Daarbij moeten Avior en Pegaus nog tegen elkaar hetgeen een mooie strijd gaat worden om de PD-plaats. VC Sneek speelt zaterdag in Assen tegen Sudosa 2 en kan alle randvoorwaarden creëren om het liefst in de Sneker de polonaise te doen. Mogelijk kunnen de Snekers zaterdag al de beker in ontvangst nemen maar dan moeten er wonderlijke dingen gebeuren in hun duel en bij de partijen van Avior en Pegasus. Conclusie is in ieder geval dat Kamphuis en Koelemij met hun heren een heerlijk weekend achter de rug hebben.

Bron: VC Sneek