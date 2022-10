VC Sneek heren laten publiek genieten na maximale zege op Voorsterslag VC Zwolle

Sneek- Het verschil na drie wedstrijden tussen gastheer VC Sneek en de Voorsterslag VC Zwolle bedroeg voor het begin van de wedstrijd een punt in het voordeel van de gasten, maar na een vier sets volleybalgevecht maakten de Snekers een duidelijk punt door de opponent nu op vier punten achterstand te zetten. Zo snel kan het inderdaad gaan waardoor de ploeg van de trainers/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij koploper Veracles tot op een punt genaderd is. Dat beseffen beide trainers/coaches ook dat een regelrechte vijfpunter de stand meteen een florissantere aanblik geeft. ”Een goede en prima overwinning tegen een jong Zwols team,” had het koppel geconstateerd.

Veel publiek

Het publiek dat de verwachtingen op de voet volgt had beide zijden van het veld weer uitstekend bezet. “ Het is voor ons ook een stimulans om voor zoveel mensen onze thuiswedstrijden te spelen”, merkte Klaas Jelmer Hoekstra op. De midaanvaller keerde dit seizoen terug op het oude nest en was een van de inspiratoren om de heren van VC Sneek weer op de kaart te zetten. Hij geniet met volle teugen van de verrichtingen van zijn team. “We hebben een ploeg met veel mogelijkheden. Vandaag een 4-0 overwinning en die smaakt heel goed”, aldus de midspeler die zondag ook alweer in de zaal stond om zijn VC Sneek te assisteren bij de instuif van de Volleybalbus. “Ook heel leuk”, zei hij.

Surplus

VC Sneek kwam als een komeet uit de starblokken en trakteerde de gasten meteen al op een fikse onderdompeling. Met 25-17 noteerden Jan Paul Beukers, Senna Heikoop, Tom van den Boogaard, Rutger Zoodsma, Jeen Pieter van der Meer, libero Kevin Hof en Klaas Jelmer Hoekstra de eerste nul voor de bezoekers. ”Gevaar is wel dat je scherpte verliest”, zag Edward Kamphuis en dat gebeurde jammer genoeg in de tweede set. Veel servicefouten en nogal slordig spel zorgden voor een spannend vervolgstuk, maar gezien het surplus aan Sneker zijde werd ook de tweede set binnengehaald. “Met zo’n set help je de tegenstander in de wedstrijd en dan is natuurlijk niet de bedoeling”, aldus Kamphuis na 25-21.

Rugblessure

In de derde en vierde set waren de Waterpoortstadbewoners de betere ploeg gezien de setstanden van 25-20 en 25-23. “De derde set winnen we keurig ondanks het uitvallen van Tom. De steunpilaar blesseerde zich aan zijn rug, maar gezien de diagnose is het geen verwonding van langdurige aard. Opluchting dus bij de Snekers die met hun kersverse captain met eredivisie-ervaring buitengewoon ingenomen zijn.

Prima invalsbeurten

Edward Kamphuis en Patrick Koelemij konden nadien content een consumptie verorberen. “We hebben alle sets gewonnen, prima invalbeurten van Mark Hekstra, Jelmer Spoor en Koen Sikkema. Als team weer een mooie stap gemaakt”, meldt het duo. Komende zaterdag wacht andermaal een zware tegenstander. Dan reizen de Snekers af richting Deventer naar Avior waar de gebroeders Maneschijn de Koekstadbewoners de ploeg een extra boost geven. ”We gaan er lekker voor trainen om daar goed voorbereid aan de start te verschijnen ”, beloven beide trainer/coaches.

Bron: VC Sneek