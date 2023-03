VC Sneek heren laat niets aan het toeval over tegen Sudosa 2 (0-4)

ASSEN - Met nog drie wedstrijden te gaan voordat men in Assen tegen Sudosa 2 aan moest treden was het verschil met de achtervolgers Avior en Pegasus negen punten op de ranglijst. Ook na het gewonnen duel tegen de Sudosa-reserves bleef het verschil in punten gelijk waardoor de heren komende zaterdag tegen Set Up uit IJsselmuiden het felbegeerde kampioenschap kunnen binnenhalen.

Geen problemen

Volgens trainer/coach Edward Kamphuis kwam de Sneker formatie geen moment in de problemen. “Onze tegenstander speelde niet hun beste partij”, verklaarde hij na afloop en gezien de setstanden 17-25, 23-25, 21-25 en 16-25 had de Sneker oefenmeester daarmee een punt. Kamphuis en medeverantwoordelijke trainer/coach Patrick Kamphuis gaven ook andere spelers ruim de gelegenheid om zich in de kijker te spelen. Zo acteerde Mark Hekstra drie sets op de midpositie en de Sneker reus liet zien dat hij genoeg potentie heeft. Ook talent Jelmer Spoor hakte de nodige ballen tegen de vloer.

Titel

Door deze vijf punten hebben de Snekers zich in een mooie positie gemanoeuvreerd. Alle seinen staan op groen voor komende zaterdag wanneer om 16.00 uur tegen het in degradatiegevaar verkerende Set Up wordt gespeeld. Normaliter mag dat voor de thuisploeg geen problemen opleveren, maar gezien het feit dat deze talentvolle groep nu wellicht de titel gaat binnenhalen in de eerste divisie kan dat toch wat druk op de ketel geven.

Bron: VC Sneek