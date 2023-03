VC Sneek heren kunnen zaterdag titel binnenhalen

SNEEK- Het kampioenschap van de VC Sneekheren krijgt komende zaterdag definitief zijn beslag. Met een voorsprong van negen punten op Avior en tien op Pegasus gaat VC Sneek de ene laatste competitiewedstrijd in en is de titel in de eerste divisie aanstaande.

Volle tribunes verwacht

Om 16.00 uur in de Sneker Sporthal worden volle tribunes verwacht om het kampioenschap van de formatie van captain Tom van den Boogaard te vieren. Tegenstander Set Up uit IJsselmuiden moet dan het slachtoffer worden. De Overijsselse ploeg moet stevig voor degradatie vrezen en enige hoop op punten in Sneek lijkt utopisch. In eigen huis pakten de Snekers Set Up met 0-4 in.

Missie bewerkstelligd

Met het kampioenschap krijgt het seizoen van de formatie van Patrick Koelemij en Edward Kamphuis een gouden randje. Het enthousiaste trainersduo begon met een missie: kampioen worden en promoveren. Die missie wordt met een grote stelligheid bewerkstelligd en dat is een groot compliment aan beide trainer/coaches en de talentvolle spelersgroep.

Historische tijden keren terug

Indien de mannen de titel binnenslepen keert de ploeg terug naar de Topdivisie, het niveau waar men vele jaren geleden ook acteerde toen het de naam droeg van B-League. Daarmee keren langzamerhand historische tijden terug in Sneek waar het mannenvolleybal nog altijd een speciaal plaatsje inneemt.

Bron: VC Sneek