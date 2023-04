VC Sneek heren belonen topjaar met kampioenschap eerste divisie

SNEEK - Wat al een hele tijd in de lucht hing werd afgelopen zaterdag in een kolkende Sneker Sporthal definitief: de heren van VC Sneek konden het felbegeerde kampioenschap in de eerste divisie binnenhalen door een aftekende zege op Set Up IJsselmuiden. De Sneker formatie van de trainers/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij lieten er getuige de eclatante triomf er geen gras over groeien om hun suprematie in deze competitie te accentueren: 25-13, 25-17, 25-11 en 25-10.

Ambities

Wat vorig jaar als het begin van een spannend jongensboek begon toen al filosoferend een aantal Sneker enthousiastelingen zich repten over het herenvolleybal, werd nu een jaar later waarheid: VC Sneek dwong eerst een plaats af in de eerste divisie en liet vanaf meet af aan hun ambities zien. Meteen mengden de Snekers zich om de toppositie en beetje bij beetje tekenden zich de contouren af dat de Waterpoortbrigade de sterkte was.

Achterland

De Snekers hadden een duidelijk doel: kampioen worden en met een goed fundament bouwen aan het volleybal in Sneek. Beter: het volleybal in Friesland. Edward Kamphuis, Patrick Koelemij en staf staken hun ambities niet onder stoelen of banken: Sneek moet bij de heren weer op de kaart komen en dit mooie spelletje moet in Sneek en omgeving weer gaan leven. Nou, wie de volle tribunes zag kan gerust constateren dat het met het achterland meer dan goed zit.

Kippenvel

Dat hebben beide mannen met verve veroorzaakt, want wie afgelopen zaterdag in de Sneker Sporthal aanwezig was, heeft zijn ogen uitgekeken. Trommels, volle tribunes en een fantastische sfeer. Daar moet je als speler wel ongelooflijke kippenvel van krijgen. Dat laatste hadden Snekers ook, want na een overtuigende eerste set viel men elkaar dolenthousiast in de armen en was de ontlading groot om het kampioenschap te vieren. Knap ook van de thuisploeg om nog eens drie sets gas te geven tegen het zeer matige Set Up dat vecht tegen degradatie en in zijn totaliteit over vier sets maar 51 punten fabriceerde tegen over VC Sneek de maximale score van 100 points.

Topdivisie en professionalisme

Geluiden als “Historische tijden komen terug” gingen logischerwijs al rond en dat was niet een misplaatste 1 aprilgrap. De club is ambitieus en men is hard bezig met alle mensen van de vereniging om VC Sneek heren naar nog een hoger plan te tillen. Zaak is nu eerst de selectie bij elkaar te houden en wellicht uit te breiden, want Topdivisie spelen vereist ook meer professionalisme. Dat uitvogelen is Patrick Koelema en Edward Kamphuis en al die betrokken mensen om VC Sneek heen wel toevertrouwd.

Bron: VC Sneek