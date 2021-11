VC Sneek heeft bekervrij weekend

Aan deze driekamp zouden behalve de eredivisieteams ook ploegen uit de Topdivisie, 1e divisie en 2e divisie deelnemen. De niet-eredivisieteams die nog actief zijn in het bekeravontuur zouden zich niet optimaal kunnen voorbereiden op de achtste finales. De Nevobo gaat nu op zoek naar alternatieven. De wedstrijden in de nationale competitie gaan wel door al gebeurt dat zonder publiek.

Voor VC Sneek houdt dat in dat men gewoon op de reguliere tijden mag blijven trainen. De dames van Jeffrey Scharbaai kunnen zich voorbereiden op de thuiswedstrijd op 11 december tegen Lammerink Installatie Groep Set Up uit Ootmarsum dat op de voorlaatste plaats in de eredivisie bivakkeert.