VC Sneek gastheer voor Pré jeugd Oranje meisjesteam

SNEEK- Het komend weekend is VC Sneek gastheer in het kader van de voorbereidingen van de Pré Jeugd Oranje onder 17 dat zich prepareert op de Europese kampioenschappen die van 11 t/m 23 juli in Vrnjacka Banja in Servië gespeeld gaan worden. Het Nederlands team doet dat met twee speelsters van VC Sneek namelijk Gerda Sybrandy en Suze Zijlstra die volgend seizoen in de eerste divisie bij de Sneker volleybalclub spelen.