VC Sneek excelleert in topper tegen Regio Djopzz Zwolle: 3-0

Sneek-VC Sneek deed woensdagavond uitstekende zaken in de topper tegen Regio Djopzz Zwolle. Na 70 minuten werd de Overijsselse brigade aan de zegekar gebonden en op die prestatie mogen de Waterpoortstadbewoners trots zijn. Door deze afgetekende triomf maakte de thuisclub reclame voor de eigen thuisaanhang die met name in de tweede en derde set aantrekkelijk volleybal en een kleine galavoorstelling voorgeschoteld kreeg. Door de 3-0 overwinning blijft de ploeg van trainer/coach Henriëtte ter Steege boven in het linker rijtje meedraaien met goede perspectieven om aan de play-offs deel te nemen.

Stabiele factor

Wie zich verheugd had op een spannende vijfsetter kwam enigszins bedrogen uit. Daarvoor maakte Zwolle ietwat teveel fouten. Aan de andere kant hadden de Snekers het heft stevig in handen en dwongen het af om de Zwollenaren geen ruimte te geven. VC Sneek miste voor deze topwedstrijd Anniek Siebring en Sanne de Ruiter vanwege corona. Ter Steege begon nu met Lieze Braaksma, Rixt van der Wal, Nynke Oud, Anlène van der Meer, Britt Schreurs en Roos van Wijnen geflankeerd door Geldou de Boer. De libero groeide later uit tot de absolute uitblinker.

In de eerste set kende de beginfase geen winnaar. Sneek bouwde nog een vier punten voorsprong, maar zag deze boven de 20 punten teniet gedaan. Roos van Wijnen vond het op 24-21 blijkbaar welletjes en timmerde het setpoint binnen. De captain was op de buitenkant sowieso een stabiele factor en kon een aardige karrenvracht aan punten bijschrijven.

Sneker Intercity

Met deze steun in de rug begon de Sneker intercity op stoom te komen. De thuisformatie liet de ploeg van Erik Meijer al vlot de hielen zien getuige een 14-6 tussenstand. Op de mid scoorden Lieze Braaksma en Rixt van der Wal praktisch honderd procent en waren Roos van Wijnen en met name Britt Schreurs betrouwbare secondanten. Het moet voor spelverdeelster Nynke Oud een genot zijn geweest om haar aanvallers te bedienen.” Ons zelfvertrouwen bleef maar groeien. Het was zo’n lekker potje”, zei ze na afloop. Serverend liep het ook als de bekende trein en ondanks een klein hapering prijkten de mooie cijfers van 25-17 op de borden.

Een 2-0 tussenstand in sets dus. De 1-3 achterstand in derde set werd snel omgezet in een 8-4 voorsprong en vervolgens denderden de Snekers door. Een killblock van Rixt van der Wal was er één uit het bekende boekje op 12-4. Met de nodige servedruk, het stabiele achterveld met daarin aldus een uitstekende verdedigende Geldou de Boer en de niet haperende aanvallen van o.a. Roos van Wijnen, Anlène van der Meer en Britt Schreurs waren teveel voor de gasten. Lieze Braaksma zette op 24-17 nog een prachtig blok neer en VC Sneek mocht zich opmaken voor een welverdiende fotoshoot.

Vinkentouw

Een dik verdiende zege voor de Friezinnen die daarmee revanche namen voor de nederlaag destijds in Zwolle. Door dit resultaat blijven de Sneker volleybalsters zich mengen om de topposities achter Sliedrecht en Team 22. De ploegen rond VC Sneek zitten elkaar flink op de hielen: winst betekent naar boven kijken en verlies een positie op het vinkentouw.

Bron: VC Sneek