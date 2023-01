VC Sneek dinsdag in teken vitaliteitsevent

Vitaliteit en gezondheid

De avond komt voort uit een initiatief van het bestuur van VC Sneek welke samen met studenten van de Hanze Hogeschool het thema vitaliteit en gezondheid centraal stellen. “Zonder gezonde mensen zijn we nergens”, zegt bestuurslid Erwin Kenter. De avond zal van 19.00 uur tot 21.30 uur in de Sneker Sporthal plaatsvinden.

Workshops

In de workshops kunnen de deelnemers kennismaken met de onderdelen omgaan met stress, fit en vitaal worden en blijven EN lekker gezond lokaal eten. “Allemaal zaken die in het teken staan van vitaliteit”, benadrukt Kenter.

Fit en vitaal

“Het programma is op een brede groep afgestemd dus je hoeft niet sportief, volleyballer of topsporter te zijn om te kunnen meedoen. Ook zullen we als bestuur een korte presentatie geven over hoe we VC Sneek nu en in de toekomst Fit en Vitaal willen houden”, zegt Erwin Kenter. Lijkt je het leuk om ook deel te nemen? Dan kun je je aanmelden via onderstaande link: https://www.eventbrite.nl/e/498663785807

Bron: VC Sneek