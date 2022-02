VC Sneek dichtbij stunt in Sliedrecht

Sliedrecht- VC Sneek heeft de kwartfinale voor de nationale beker in Sliedrecht met 3-1 verloren. Ondanks de sterke wilskracht kregen de gasten de thuisploeg niet op de knieën al komt het moment steeds dichterbij dat de Friezinnen de huidige koploper in de eredivisie een beentje gaan lichten. Met dat positieve gevoel terugblikkend op een prima gespeelde wedstrijd konden de dames met een opgeheven hoofd de Sliedrechtse arena verlaten. Voor de ploeg van Henriëtte ter Steege rest nu de competitie en het bereiken van de play-offs.

Kleine achterstand

Henriëtte ter Steege startte naast libero Geldou de Boer met Britt Schreurs, Rixt van der Wal, Lieze Braaksma ,Anlène van der Meer, Nynke Oud en Anniek Siebring. De Snekers moesten steeds tegen een kleine achterstand opboksen via 12-10, 15-12 en 22-18 om vervolgens de set met 25-22 in te leveren.

In de vervolgset leek Sliedrecht Sport vleugels te krijgen en op een grote setwinst af te steven getuige een 10-2 voorsprong. Sneek rechtte echter flink de rug en kwam nog tot vijf punten terug om de set met 25-20 prijs te geven.

Perfecte smash

In de derde set een sprankelend Sneek dat de landskampioen op een 1-8 achterstand zette. Via 8-13, 15-21 en op 21-24 een perfecte smash van Rixt van der Wal werd de achterstand teruggebracht tot een set.

In de vierde set was het kleine breekpunt op 15-15 toen Sliedrecht middels een paar stopfouten aan Sneker zijde het hazenpad koos. (18-15) Met verenigde krachten vochten de blauwheden zich terug en hadden kans op 22-22 maar de aanval met Lieze Braaksma op mid werd niet omgezet in een Sneker punt. Via een zelfverzekerde smash van Jolijn de Haan op 24-22 bleef de winst in Sliedrecht.

Wilskrachtig VC Sneek

Het publiek zag een enerverende partij met een wilskrachtig VC Sneek dat na een heerlijke pot toch tegen een nederlaag aanliep. Het spel echter gaf aan dat de Friese formatie weer in goeden doen raakt en de vorm van het begin van de competitie weer gaat naderen. Menig team zal met VC Sneek rekening moeten houden straks in competitieverband.

Bron: VC Sneek