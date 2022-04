VC Sneek deelt eerste voorzichtige tik uit tegen Booleans Utrecht

UTRECHT - VC Sneek heeft de eerste confrontatie in de kwartfinale van de play-offs in een vijfsetter van VV Utrecht gewonnen en leidt derhalve met 1-0. Hoewel de Snekers met de winst in de bus stapten, blijft de tweede ontmoeting in de Friese zeilplaats van evident belang, want beide ploegen hebben de zaak in eigen hand. Smet op de zege was het uitvallen van spelverdeelster Nynke Oud, die in de vierde set geblesseerd naar de kant moest. Trainer/coach Henriëtte ter Steege : ”Ik ben erg blij met de mentale weerbaarheid. Ik denk niet dat we eerder na een 2-1 achterstand de winst hebben gepakt”.

Boppeslach

Gesteund door een volle bus supporters met allen in rood getooide shirts, sjaals, klappers en ook steeds meer rode wangen kregen de gasten een extra boost, want de toeschouwers uit Sneek waren in de overtalsituatie. Blijkbaar verkozen de Utrechtenaren de Amstel Gold Race boven de steun aan hun eigen VV Utrecht aldus de commentatoren achter de schermen, die nog uitgebreid ingingen op het woord Boppeslach. Dat woord kreeg een extra dimensie uiteindelijk door de triomf van VC Sneek dat als een kleine Boppeslach bestempeld mag worden.

Ter Steege had de volgende namen op het opstellingsbriefje staan in de eerste set: Nynke Oud, Rixt van der Wal, Lieze Braaksma, Anlène van der Meer, Britt Schreurs, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer. VC Sneek moest nog even alle schroom van zich afgooien in de eerste set toen men met een achterstand van 6-1 startte. Mede door een servebeurt van Lieze Braaksma namen de Snekers de lead en goed gebruikmakend van de drie mindere rotaties bij VV Utrecht waarbij spelverdeelster Ana Rekar slechts twee aanvallers aan het net heeft, kantelde de set. Via 15-18 en 15-21 werd het uiteindelijk overtuigend 15-25. ”Compliment hoe we de zaak toch oppakten”, aldus Henriëtte ter Steege.

Nieuwe energie

In de tweede zet liep VC Sneek lichtelijk achter de feiten aan getuige de tussenstanden 14-11 en 18-13. Henriëtte ter Steege trachtte nieuwe energie in de ploeg te pompen door Roos van Wijnen in te brengen maar ondanks deze wisseling trok VV Utrecht de stand in evenwicht via 25-20. In de derde set een beter VV Utrecht dat Sneek meerdere malen in problemen bracht. Sietske Osinga werd nog in het veld gebracht voor Rixt van der Wal om het tij te keren maar de ploeg van Ali Moghadassian was te ver weg. (25-17). “We maakten zeven serveerfouten en dan wordt het lastig spelen natuurlijk”, vatte Ter Steege samen.

In de vierde set zette VC Sneek er flink gas op de plank en pakte de thuisploeg beter bij de keel. Via 8-12 kwam de Schwung weer terug mede doordat de supporters zich luidkeels lieten horen al was het nog wel even een beetje billen knijpen getuige de minieme voorsprong steeds. Op 17-20 strompelde Nynke Oud het veld uit en greep naar de knie in eerste instantie. Danique Aardema was haar vervangster. Lieze Braaksma kwam vervolgens weer aan serve en bracht de thuisploeg met haar floatserve danig in de problemen en verschaft haar team lucht. (19-25) “ Karaktervol”, aldus Henriëtte ter Steege.

Pluche

In de beslissende set zat VC Sneek vrij snel op het pluche. Mede door het sterke spel van Lieze Braaksma kwamen de blauwhemden niet meer echt in gevaar. Op 4-8 in Sneker voordeel werden de zijden gewisseld waarna de set professioneel werd uitgespeeld middels 11-15. Een mooie opsteker voor de Friese brigade die zaterdag om 20.00 in de Sneker thuishal de genadeklap kan uitdelen. Echter, de Friezinnen moeten op hun tellen passen, want alleen een winstpartij telt.

Bron: Persbericht VC Sneek