VC Sneek bundelt krachten met Optisport

Programma op maat

Gezien de trainingsintensiteit- de heren trainen drie keer en de dames viermaal per week - is het zaak preventief te handelen en blessures te voorkomen. “Het is belangrijk dat we de belastbaarheid van de spelers en speelsters op peil houden en daarbij past een programma op maat”, legt Martin Bruining uit.

Professionele begeleiding

De teamleider van Optisport hoopt dat door de krachtraining de spelers fit blijven. Beide ploegen spelen op een dusdanig niveau dat een professionele begeleiding essentieel is. “Je moet steeds hoger springen, er wordt harder geslagen en je moet bij het landen geen blessures oplopen. Fit zijn en vooral fit blijven”, benadrukt hij met name het laatste.

Belangrijke rol

Zowel VC Sneek en Optisport zijn blij dat zij elkaar gevonden hebben. “Preventie is belangrijk”, stelt Martin Bruining resoluut. “Professionaliteit is van groot belang is en daarin kunnen wij bij VC Sneek een belangrijke rol in spelen met onze kennis en expertise”. Naast de krachttraining ontvangen leden en Vrienden van VC Sneek 15 procent korting bij Optisport en zijn er vrijkaartjes voor de kinderen in een goodybag als ze een wedstrijd bezoeken.

Bron: VC Sneek