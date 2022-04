VC Sneek brengt thuishal in extase door triomf op VV Utrecht

Een geweldige ontlading na het beslissende punt in een buitengewoon meeslepende vijfsetter bij de speelsters van VC Sneek! De ploeg van Henriëtte ter Steege trok in een ware thriller de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs naar zich toe na een onvervalste battle van ruim twee uren. Geweldige reclame voor het volleybal in Sneek en dus werden uiteindelijk de halve finales bereikt waarin landskampioen Sliedrecht Sport wacht. (25-22, 21-25, 25-20, 22-25 en 15-5)

Hecht collectief

Als coach heb je wel eens van die dagen dat je met volleybal opstaat en met de edele balsport naar bed gaat. Trainer/coach Henriëtte ter Steege absorbeert volleybal en is elke dag op een positieve wijze intensief daarmee bezig samen met haar technische staf. De vreugde-uitbarsting na het beslissende punt van Britt Schreurs was ontroerend om te zien voor iedereen. Ter Steege nam halverwege het seizoen de eindverantwoording over van Jeffrey Schaarbaai en smeedde het geheel tot een hecht collectief. Haar woorden na afloop waren dan ook karakteristiek: ”Ik ben zo ontzettend trots en blij dat we ons bij de laatste vier hebben gevolleybald”, perste ze er tussen een lach en een vreugdetraan uit.

De gedreven trainer/coach moest voordien nog aan de opstelling sleutelen want spelverdeelster Nynke Oud was vanwege een kuitkwetsuur niet inzetbaar. De Sneekse stond wel op het wedstrijdformulier, maar kon niet als vervangster optreden van Danique Aardema die een hele goeie wedstrijd speelde. Mocht Aardema eventueel zijn uitgevallen dan stond Iris Oosterbaan klaar. Ook Sjanet Wijnia werd aan de selectie toegevoegd.

Ringetje

Met name de afstemming met Rixt van der Wal was om door een ringetje te halen hetgeen de midspeelster beaamde: “ Ik hou van haar beleving en manier van spelverdelen’’, aldus de uit Haskerhorne afkomstige jeugdinternational, die op de mid en haar omloopballen een waar gevaar is voor de opponent.

VC Sneek mocht na vijf sets de meeste aanspraak op de winst maken. In de passing en in de aanval was de thuisploeg stabieler dan VV Utrecht dat zich niet verstopte. De Utrechtse formatie speelt de bekerfinale, maar was erop gebrand om de Sneker brigade in de eigen thuishal een pootje te lichten. Zo ontspon zich een prachtige volleybalstrijd met daarin VC Sneek steeds op voorsprong en de bezoekers in de achtervolging.

De beslissende vijfde set leverde voor VC Sneek geen problemen op, want de gasten moesten steeds tegen een achterstand opboksen. Ter Steege startte met haar basis Danique Aardema, Sietske Osinga, Lieze Braaksma, Britt Schreurs, Anlène van der Meer, Roos van Wijnen en libero Geldou de Boer. Ook Rixt van der Wal en Anniek Siebring kwamen regelmatig on the court hetgeen impliceert dat Ter Steege over een grote en volwaardige selectie beschikt.

Kokende Sneker Sporthal

Nu wacht dus Sliedrecht Sport dat een aantal weken geleden aan een verliespartij ontsnapte in de kokende Sneker Sporthal. Danique Aardema ziet de duels tegen de ploeg van Vera Koenen, volgend seizoen roerganger bij VC Sneek, met vertrouwen tegemoet. “” Vergeet niet dat we dit seizoen al dicht bij overwinningen op Sliedrecht hebben gezeten.’’

Bron: Persbericht VC Sneek