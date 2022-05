VC Sneek beslist duel tegen Regio Zwolle al na twee sets (3-2)

ZWOLLE - De dames van VC Sneek verschaften zich in een vroeg stadium al een prachtige uitgangspositie. Minimaal twee sets winnen en de missie was volbracht: derde in de nationale competitie. Die opdracht slaagde met glans want de Sneker formatie tikte aan bij het ideale scenario. Met 24-26 en 22-25 kon de vreugde-uitbarsting beginnen van aanvankelijk een stroef begin van het seizoen dat extra kleur kreeg in uiteindelijk een dik verdiende en mooie derde plaats.

Messcherpe blik

Het was voor het grote rode legioen even slikken toen de supportersbus in Zwolle arriveerde en men goed gemutst het Theater van de Sport binnenkwam. Kwam men in een echt theater of was het realiteit? Velen wierpen een messcherpe blik op het centre court en ontbeerden trainer/coach Henriëtte ter Steege. Dat was een juiste constatering want de energieke roerganger van de Sneker brigade zat thuis met corona waardoor het seizoen voor haar wel een sneu einde betekende.

Ter Steege kon dus door corona het seizoen niet in stijl afsluiten en dat was de trainer/coach meer dan gegund. Ze gaf in januari weer Schwung aan haar dames. Een tandenknarsende zevende positie werd met beleid omgebouwd naar een kwalificatie voor de play-offs waarin VC Utrecht inde kwartfinale geklopt werd, maar Sliedrecht Sport in de halve eindstrijd net een brug te ver was. De tweede wedstrijden tegen Regio Zwolle werden geheel in stijl afgerond: in een bomvolle thuishal met ruim 700 toeschouwers- ongekend in Nederland - een eclatante triomf en in de Overijsselse hoofdplaats na twee gewonnen sets gewoon de benodigde punten pakken.

Vooruitziende blik

Daar zag het in de eerste set eerst niet naar uit. De Snekers waren vooraf gewaarschuwd voor een gemotiveerd Zwolle zoals Ter Steege het vorige week al voorspelde: “In Zwolle krijgen we een heel andere thuisclub te zien”, zei ze. Daarmee had Henriëtte ter Steege een vooruitziende blik, want de thuisploeg van Erik Meijer zette de roodhemden behoorlijk onder druk. Via 7-4, 13-9 en 17-10 hadden de Zwollenaren middels een goede serve en in de rally’s deoverhand. Maar zoals zo vaak is een grote voorsprong geen garantie voor de setwinst. Na de laatste voorsprong voor Regio Zwolle op 22-20 kantelde de partij. VC Sneek beet zich steeds meer vast in de thuisclub en pakte met name

blokkerend de punten met daarbij Rixt van der Wal in de hoofdrol. Het eerste setpoint op 24-25 werd meteen verzilverd. Een dreun die hard aankwam in het kamp van de gastgevers. De last leek van de Snekers schouders gevallen te zijn. Ondanks enkele wisselingen in de stand via 1-4, 11-11 en 21-17 waren de gasten te sterk. Het tweede bedrijf werd met 25-22 naar zich toegetrokken en zorgen voor vrolijke capriolen op het speelveld en bij het rode legioen dat zich weer massaal roerde. VC Sneek mag zich prijzen met zo’n grote supportsschare die behalve met de bus ook met veel eigen vervoer naar Zwolle was gekomen. En daarvan zal niemand spijt hebben gehad.

Vroege polonaise

Na de 0-2 voorsprong in sets verzandde de partij wat. Sneek had in de derde set twee matchpoints, maar deze werden niet benut. Interim coach Bert Brandsbracht in deze set Sanne de Ruiter, Sietske Osinga, Roos van Wijnen en Danique Aardema om op waardige wijze afscheid te nemen van de menigte en teamgenoten alleen Zwolle wenste aan de vroege polonaise niet mee te werken en kaapte de derde set alsnog weg voor de neuzen van de Snekers. De vierde set kwam in de Zwolse portemonnee en in de beslissende vijfde set stelde VCSneek voortreffelijk orde op zaken en bewees men terecht waarom ze derde zijn geworden middels een 8-15 zege.

Al met een happy ending van een memorabel seizoen. VC Sneek mag trots zijn op het behaalde resultaat. Naast de eerder genoemde teamleden werd ook met een traan gezwaaid naar Lieze Braaksma en Anlène van der Meer. Alle speelsters werden in de bloemen gezet en het zestal ontving een dierbare herinnering in de vorm van een gouden duim en hun eigen doek dat elke keer te pronken hing in de Sneker Sporthal. Chapeau voor het bestuur van VC Sneek dat iedereen zo op een hele fijne wijze op waarde schatte.

Bron: persbericht VC Sneek