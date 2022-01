VC Sneek bekert woensdag tegen Peelpush

Sneek-VC Sneek speelt woensdag in de achtste finale van de nationale beker thuis tegen mede eredivisionist Peelpush uit Meijel. Aanvankelijk zouden deze wedstrijden in een andere competitievorm worden gespeeld, maar door de coronaperikelen heeft de bond opnieuw geloot en de opzet aangepast.

Deze loting is voor VC Sneek ongunstig uitgevallen, want als de formatie van captain Roos van Wijnen wint, moeten de Snekers nu op bezoek bij landskampioen Sliedrecht Sport. Deze horde had men in de oude opzet vermeden en de voormalige planning was dus gunstiger voor een gang naar de finale geweest.

De kans is groot dat er woensdag weer publiek bij de wedstrijden mag komen. VC Sneek verwelkomt elke volleyballiefhebber in de Sneker Sporthal met handgeklap. Om 20.00 uur klinkt daar het eerste fluitsignaal van arbiter Mark Jan Wijnstra met als inzet een plaats in de kwartfinale.