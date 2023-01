VC Sneek behoudt koppositie na 4-0 zege op Veracles

Hakblok

Het was inmiddels de derde ontmoeting tussen beide teams. Voor VC Sneek een match met een klein verhaal, want de Snekers liepen tegen de Groninger formatie tot nu tegen de enige nederlaag in de competitie aan en dat wilden de mannen van de trainer/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij graag rechtzetten. Voor wie een tot in de tenen getergd Veracles verwachtte, zag een team dat toch makkelijk het hoofd op het hakblok legde. De anders zo fanatieke groenhemden speelden met name aanvallend onder de maat en troffen bovendien een VC Sneek aan dat vooral blokkerend en ook serverend de bovenliggende partij was.

Ziekenboeg

VC Sneek startte met Jan Paul Beukers, Koen Sikkema, Rutger Zoodsma, Klaas Jelmer Hoekstra, Jeen Pieter van der Meer, Tom van den Boogaard en libero Kevin Hof. Het trainersduo had een rijkelijke ziekenboeg naast zich met de nasleep van de griep zittende Jelmer Spoor en de geblesseerden Mark Hekstra (knie) en Senna Heikoop ( pink uit de kom). Daarbij was het debuut van de nieuwe spelverdeler Jarno van der Weert te bewonderen voor de Sneker fans die ruim in de minderheid waren op de tribune, maar aan het eind wel het hardste lachten.

Welkomstgeschenk

De spelverdeler werd op 24-19 ingebracht en bediende op mid meteen Rutger Zoodsma die met dit welkomstgeschenk wel raad wist. Bij deze 25 punten kon met name Koen Sikkema het krijtbord pakken en daarbij diverse succesvolle streepjes noteren. De Leeuwarder aanvaller groeide serverend en aanvallend tot de meest opvallende speler bij de Waterpoortstadbewoners. De rechtshandige hardhitter bleef bescheiden. “Fijn die complimenten, maar ik kan aanvallend nog wel meer rendement halen”, aldus de nagenietende aanvaller naderhand.

Servefouten

In de tweede set maakte VC Sneek het verschil in de stand boven de vijftien. De Snekers kwamen riant voor op 24-20 en beslisten de set door een netfout van de thuisploeg. In de derde set werd het spelpeil bij beide equipes minder. “We maakten teveel servefouten en passend kwamen we ook in de problemen, ”zag Patrick Koelemij die niet over veel wisselmogelijkheden beschikte. Toch was het uiteindelijk Sneek dat ruim in de plus eindigde middels 25-18. In de vierde set was het gebeurd met de dadendrang van Veracles. Veel uitgeslagen ballen hielpen VC Sneek verder in het zadel en uiterst relaxed maakten de gasten het karwei af met 25-17.

Hoofd koel houden

Door dit goede resultaat blijven de Snekers lijstaanvoerder en in de eerste divisie. Patrick Koelemij zag zijn team vijf punten bijeen harken, maar was over het spel minder content. “We kunnen veel beter, maar we zijn blij met de vijf punten. Als je vooraf had gezegd dat we met 4-0 zouden winnen, had ik meteen getekend”. Komende zaterdag spelen de heren thuis tegen C.S.V. uit Zwolle. Een ploeg die verrassend uit de hoek kan komen. Zaak voor VC Sneek om het hoofd koel te houden en in de Sneker Sporthal de bovenste plaats nog meer glans te geven.

Bron: VC Sneek