VC Sneek 2 boekt eerste zege van het seizoen (3-2)

SNEEK - Als je maar lang genoeg wacht dan komt het vanzelf is een bekend cliché. Voor VC Sneek 2 duurde het wachten ogenschijnlijk wel erg lang, maar afgelopen zaterdag werden de seizoeninspanningen beloond met een vijf sets zege op Dynamo Tubbergen, de nummer 9 van de ranglijst. “Eindelijk”, zuchtte trainer/coach Jurgen de Jong. “Het is bij ons steeds net niet geweest en veelal hetzelfde verhaal, maar vandaag viel het kwartje de goede op, ”sprak hij tevreden naderhand .

Complimenten

Het reserveteam van VC Sneek speelt dit jaar voor het eerst in de topdivisie. De ploeg krijgt vaak de complimenten voor het frisse spel, maar aan het eind van de match staat er vaak een nederlaag in de annalen. De jeugdige formatie, ondersteund door routinier en libero Sjanet Wijnja, heeft bij hun debuut een reuzensprong moeten maken qua spelniveau. De meeste spelers komen uit de derde en tweede divisie. Ze zijn talentvol, edoch hebben tijd nodig om aan het op een na hoogste niveau van Nederland te wennen. Geluk bij een ongeluk is dat er dit jaar geen degradatie plaatsvindt en de talenten komend seizoen verder kunnen rijpen.

De Sneker formatie pakte de tweede set overtuigend met 25-12, moest langknokken voor de winst in de derde set (33-31) en rechtte de rug in set vijf. (15-12) waardoor de eerste triomf een feit werd. VC Sneek 2 wacht nog vier wedstrijden tot aan het einde van de competitie en kan nu met opgeheven hoofd en veel vertrouwen de resterende partijen tegemoet zien.

Verslag: Koos Nederhoed