Vaseline en een muts: acht tips voor een veilige nieuwjaarsduik

SNEEK- Overal in Fryslân worden komende zondag 1 januari weer nieuwjaarsduiken georganiseerd. De ene in de vaart, de andere in een meer, of misschien zelfs een duik in de zee. Maar hoe zorg je ervoor dat er niets misgaat? De Reddingsbrigade Nederland heeft acht tips!

Een nieuwjaarsduik kan levensgevaarlijke situaties opleveren, zoals een heftige reactie met de naam 'cold shock response'. Dit is een vorm van shock waar het lichaam in schiet als je het koude water in duikt. Kenmerkend voor deze cold shock zijn een hogere hartslag, een versnelde ademhaling, desoriëntatie, paniek en soms zelfs het onvermogen om de adem in te houden. Wat zeer gevaarlijk kan zijn als je onder water belandt.

1. Doe alleen mee aan goed georganiseerde nieuwjaarsduiken

Doe bij voorkeur alleen mee aan een duik als er vrijwilligers of een reddingsbrigade aanwezig zijn voor toezicht. Hou je daarbij aan de aanwijzingen van de organisatie. Kies niet voor 'wild duiken', op een locatie waar geen hulpverlening aanwezig is.

2. Doe alleen mee als je goed fit bent

Voel je je niet helemaal lekker, of heb je medische klachten? Doe dan niet mee aan een nieuwjaarsduik. Voel je je vlak voor, tijdens of na de duik niet goed, geef dat dan meteen aan bij een helpverlener. Dat kan een lifeguard zijn, een EHBO'er of misschien zelfs een huisarts.

3. Bescherm jezelf tegen de kou van het water maar ook de buitenlucht

Zet een muts op als je meedoet aan een nieuwjaarsduik. De meeste lichaamswarmte wordt via het hoofd afgevoerd. Heb je het normaal al snel koud? Smeer je dan in met vaseline of doe een neopreen pak aan.

4. Let op de kinderen!

Verlies de kinderen geen seconde uit het oog, en hou ze bij voorkeur aan de hand vast. Door de drukte kunnen kinderen al snel in de problemen komen. Ouders moeten altijd waakzaam zijn, en oog hebben voor de veiligheid van hun kind.

5. Blijf dichtbij de kant

Ga niet te ver het koude water in, en zorg er bij voorkeur voor dat je altijd met je voeten bij de grond kan. Als je kan staan is het altijd veiliger.

6. Let ook op andere deelnemers

Drukte en enthousiasme kunnen al snel leiden tot gevaarlijke situaties. Hou dus altijd de andere deelnemers in de gaten: wat doen ze, waar zijn ze.

7. Ga meteen het koude water weer uit

Hoe langer je in het water blijft, hoe meer lichaamswarmte verloren gaat. Blijf dus niet te lang hangen, en kom snel het water weer uit.

8. Warm jezelf meteen na de duik weer op

Zoek na de nieuwjaarsduik een plekje op uit de wind, bijvoorbeeld in een verwarmde tent. Droog jezelf helemaal af, en kleed je snel aan. Alcohol werkt niet om jezelf weer snel op te warmen, het tegendeel is zelfs waar. Een koud lichaam in combinatie met alcohol kan onderkoeling veroorzaken. Neem in plaats daarvan een warme zoete drank of een kom soep.

Lees alle beschikbare informatie over de duik, kom op tijd zodat je de locatie goed kan bekijken, en ook weet waar de hulpverleners zijn. Denk vooraf goed na: wat ga ik doen? Waar zal ik dat doen? En vooral: geniet ervan!

Bron: Omrop Fryslân