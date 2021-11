Varende ijsbaan De Tocht op Elfstedenwater

Musical De Tocht wil de magie van de Elfstedentocht laten voortleven in de herinnering van komende generaties. “Vandaag kon je de magie al een beetje voelen. Het geeft kippenvel om de kinderen samen met de Elfstedenrijders op stromend elfstedenwater te zien schaatsen. We maken met heel veel schouders het onmogelijke waar” aldus creatief producent Foppe van der Veen.

Met deze ludieke actie leidt musical De Tocht de Elfstedenwinter in en markeren ze dat het 25 jaar geleden is dat de laatste Elfstedentocht is geweest. Maar in 2022 zeggen we “It giet oan” want op 2 oktober 2022 staat de première van musical De Tocht gepland!

Geheel in het teken van het thema 'Samen maakt alles sterker' startte Musical De Tocht afgelopen week een crowdfundingactie voor de financiering van de musical zo wordt deze ook breed gedragen. Binnen een week werd al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. "Maar we zijn er nog niet", zegt zakelijk directeur Hans Staal. "We roepen heel Nederland op om de schouders eronder te zetten zodat we volgend jaar oktober eindelijk weer echt 'it giet oan' kunnen zeggen!

Iedereen die mee wil helpen om De Tocht door te laten gaan kan voor meer informatie terecht op www.musicaldetocht.frl.