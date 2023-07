'Varen doe je samen'- Veiligheidscampagne op het water

Op de diverse plekken kunnen vaarweggebruikers direct vragen stellen aan medewerkers van bijvoorbeeld vaarwegbeheerders, politie, reddingsbrigade of de gemeente en provincie. Lokale situaties zullen aan de hand van de VDJS-knooppunten worden toegelicht. Voor alle vaarweggebruikers ligt er een stevige Vaarbewaarkaart -een spiekbriefje met belangrijke regels- klaar! Leuk detail: die is sinds kort ook in het Fries beschikbaar!

On Tour

De tour van ‘Varen doe je Samen!’ is gestart tijdens het Hemelvaartsweekeinde op vrijdag 19 mei in de Kop van Overijssel. Tijdens de zomermaanden trekt ‘on Tour’ verder het land in. Door ambassadeurs, vrijwilligers en stewards, en in nauwe samenwerking met de VDJS-partners, wordt er voorlichting gegeven en voorlichtingsmateriaal zoals de Vaarbewaarkaart, lokale knooppuntinformatie en de diverse brochures uitgedeeld aan vaarweggebruikers.

Speerpunten voor dit jaar zijn:

Snelvaren

Veilig vaargedrag

Gedrag op het water

Friese Meren

Tijdens het weekend van 22 & 23 juli 2023 kun je de VDJS-ambassadeurs tegenkomen op de Friese meren. In samenwerking met onder andere de Provinciale waterstaat wordt voorlichting gegeven over veilig varen, goede reisvoorbereiding, lokale situaties en nog veel meer.