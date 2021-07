‘Varen doe je Samen!’ on Tour van start

SNEEK- Veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ (VDJS!) trekt tijdens het vaarseizoen het land in. In samenwerking met de betrokken partners wordt er in de zomermaanden zowel vanaf de waterkant als op het water voorlichting over veilig varen gegeven met als doel het veiligheidsbewustzijn onder álle vaarweggebruikers te vergroten.

De tour van ‘Varen doe je Samen!’ is eerder dit jaar al digitaal van start gegaan met de lancering van een online vaarquiz en diverse webinars. Tegelijk met de start van de zomervakantie trekt VDJS! ook fysiek het land in. Door ambassadeurs, vrijwilligers en stewards, en in nauwe samenwerking met de VDJS-partners, wordt deze zomer voorlichting gegeven en voorlichtingsmateriaal zoals de Vaarbewaarkaart, lokale knooppuntinformatie en de diverse brochures uitgedeeld aan vaarweggebruikers.

Op de kant en op het water

Met het nieuwe initiatief verwacht de organisatie een bredere groep waterrecreanten te bereiken. Tot nu toe vond de fysieke voorlichting vooral plaats via website, social media, beurzen, evenementen en verenigingsavonden. Door fysiek op en aan het water aanwezig te zijn wordt een bredere groep waterrecreanten bereikt, ook de nieuwe watersporters en ‘dagjesmensen’.

On Tour

In samenwerking met de aangesloten partners zal Varen doe je Samen! komende zomer op de volgende plekken aanwezig zijn:

10 juli: Veiligheidsweekend Friesland - Pikmeer (Friesland)

11 juli: Veiligheidsweekend Friesland - Sneekermeer (Friesland)

17 juli: Veiligheidsdag Schie /Delft (Zuid-Holland)

22 juli: Veiligheidsdag Westeinderplassen (Noord-Holland)

23-25 juli: Kaagweekend- Kagerplassen en Ringvaart (Noord- en Zuid-Holland)

1-5 september: Hiswa te Water, Bataviahaven Lelystad (Flevoland)

Tijdens deze veiligheidsweekenden zullen onze ambassadeurs en vrijwilligers, samen met vertegenwoordigers van VDJS-partners voorlichting geven. Op de diverse plekken kunnen vaarweggebruikers direct vragen stellen aan medewerkers van bijvoorbeeld vaarwegbeheerders, politie, reddingsbrigade of de provincie. Lokale situaties zullen aan de hand van de VDJS-knooppunten worden toegelicht. Ook wordt er voorlichting over veilig varen, snelvaren, vaarregels en goede reisvoorbereiding gegeven. En voor alle vaarweggebruikers ligt er een stevige Vaarbewaarkaart -een spiekbriefje met belangrijke regels- klaar! De Vaarbewaarkaart wordt deze zomer ook door de ‘Stewards op de Sluizen’ uitgedeeld.

Over Varen doe je Samen!

Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is in 2007 de campagne 'Varen doe je Samen!' (VDJS!) gelanceerd. De campagne is opgericht om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar ontmoeten en daarmee de veiligheid te vergroten. De campagne ‘Varen doe je Samen!’ is een samenwerking tussen verschillende partners: Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.