Vanmiddag Techniek Tastbaar ROC Friese Poort Sneek

SNEEK- Dit jaar is het eindelijk weer zover, het Techniek Tastbaar Sneek event gaat weer van start! Lijkt het je wat om in de wereld van VirtualReality te stappen, wil je juist iets minder hightech doen zoals: een stenen muurtje bouwen. Of ben je gewoon benieuwd naar de wereld van techniek. En woon je in de buurt van Sneek. Dan is Techniek Tastbaar Sneek echt wat voor jou! Kom langs en neem je ouders, vriendjes en vriendinnetjes mee! Entree is gratis.

Techniek Tastbaar is er voor iedereen tussen de 10 en 16 jaar oud. Techniek zit in iedereen, dus ook in jou! Bij Techniek Tastbaar maak jij kennis met de 7 verschillende werelden van techniek. Denk dan aan het bouwen van houten kozijnen, het besturen van een Ozobot, het lassen van ijzer of ontdek de wereld via een VR-bril! Misschien is dit wel je eerste stap in de toekomst van techniek. Wil je weten hoe ons event er uit ziet? Bekijk dan één van de aftermovies. Bij welke editie zien we jou?

Datum: 19 mei 2022

Tijd: 12.00-20.00

Locatie: ROC Friese Poort

Adres: Harste 4-6, 8602 JX Sneek

Voor meer info: https://techniektastbaar.nl/evenementen/techniek-tastbaar-sneek