Vanmiddag Skûtsjesilerij op’e Veenhoop

Het ziet er hier prachtig uit nu de bewolking langzaam maar zeker wordt verdreven. De wind waait uit noord-noordwest en is kracht 3.

Omdat de wind ongunstig staat voor een walstart, zal er een sleepstart op de Ie zijn, aldus wedstrijdleider Albert Visser. De skûtsjes finishen dan op nummer in het Grytmansrak.

Protesten

Voorafgaande aan de rûtebesprekking gaf voorzitter Henk Frankema de uitslag van de protesten die afgelopen zaterdag in Grou waren ingediend. De jury heeft, in overleg met de schippers, gebruik gemaakt van track & tracebeelden. De uitkomst daarvan is dat Joure, die een protest in had gediend over een bakboord-stuurboordsituatie met Stavoren, in het ongelijk is gesteld en 14 punten krijgt. Een protest van Joure tegen Woudsend is onbeslist gebleven.

De skûtsjes starten straks om 14.00 uur. Wolkom!

Bron: SKS-fbpagina