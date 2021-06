Vandaag wappert de regenboogvlag ook vanaf het stadhuis aan de Sneker Marktstraat

SNEEK- De regionale COC-verenigingen en COC Nederland roepen iedereen op om de Hongaarse LHBTI gemeenschap vandaag te steunen met de regenboogvlag. Het Nederlands elftal speelt vanaf 18.00 uur in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen Tsjechië in de 1/8 finale.

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân heeft gehoor aan de oproep gegeven. Ook vanaf het oude stadhuis in de Markstraat wappert de regenboogvlag, niet zo groot maar toch!

‘Laten we de Hongaarse regenbooggemeenschap massaal laten zien dat we achter ze staan’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over de actie die de regionale COC-verenigingen woensdag startten. ‘Laten we Orban duidelijk maken dat zijn walgelijke wet van tafel moet. Regel een regenboogvlag en laat ‘m zondag wapperen, oranje en de regenboogkleuren trots naast elkaar’.