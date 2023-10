Vandaag vindt in Sneek op vijf locaties het Korenfestival Frisia Cantat plaats

SNEEK- Ruim 1.200 zangers en zangeressen, ongeveer 45 koren geven acte de présence met hun optredens in Sneek. Er valt muziek te beluisteren in Sneek en dat is de moeite waard om naar te komen luisteren. De bruisende stad in Súdwest-Fryslân is rijk bedeeld met monumenten, stadsgezichten en diverse musea. En daar voegt de KCZB een breed scala aan vocale muziek aan toe.

Een grote variatie aan koren werkt mee aan het dagprogramma die om 9.30 uur start in de Grote of Martinikerk en zich vervolgens uitspreidt over een vijftal locaties in de binnenstad. Naast de Martinikerk zullen als concertlocatie gebruikt worden de Sint Martinuskerk, het Witte Kerkje, de Bibliotheek Mar en Fean en het Friesch Scheepvaart Museum. Ook staan deze locaties in het centrum van Sneek garant voor een geweldige ervaring voor koorzangers tijdens hun optreden.

U treft aan mannen- en vrouwenkoren, vocale ensembles, jongenskoren, gospelgroepen, popkoren, kerkkoren en gemengde koren en ieder koor zingt zijn eigen repertoire van klassiek tot modern maar ook popsongs, gospelmuziek, kerkelijke liederen en wereldlijke teksten zullen te beluisteren zijn op de prachtige locaties. Het evenement zal dit jaar plaatsvinden op vijf locaties in het centrum van Sneek: de Grote of Martinikerk, Sint Martinuskerk, Witte kerkje CGKV, Fries Scheepvaartmuseum en de Bibliotheek Mar en Fean.

Het merendeel van de koren hebben hun roots in Friesland maar ook koren uit de naburige provincies Groningen, Drenthe en Overijssel laten zich van de beste kant horen! Kortom een dag om te genieten van koorzang.

Aan het einde van de middag om ca. 17.15 uur zal er een slotmanifestatie plaatsvinden in de pas gerenoveerde Grote of Martinikerk. De toegang tot de meeste locaties is gratis.