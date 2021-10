Vandaag verschijnt Groot Fries Molenboek

SNEEK- Stichting De Fryske Mole bestaat 50 jaar. Het bestuur heeft de Friese molenkenners Gerben D. Wijnja en Warner B. Banga gevraagd een jubileumboek te schrijven, waarin verhaald wordt over de jarenlange strijd, die in de provincie is gevoerd om de oude windmolens voor het nageslacht te bewaren.

In twintig hoofdstukken vertellen de beide auteurs tal van verhalen die een veelzijdig beeld geven van de boeiende geschiedenis, die zij ruim een eeuw geleden laten beginnen met de ervaringen rond zelfzwichting op tal van Friese windmolens. De schrijvers spraken nog net op tijd tal van oude molenaars, diepten indrukwekkende documenten op en illustreerden dat met honderden afbeeldingen waaronder fraai (historisch) fotomateriaal. Het boek telt maar liefst 500 pagina’s in A4-formaat, het is volledig in kleur uitgevoerd en gebonden in harde kaft.

Tweede deel

Het houdt niet op bij het Groot Fries molenboek. "Er staat ook al een tweede deel in de steigers. Alles wat we hebben gehoord, smaakt naar meer. Dus mensen die nog wat in hun familie bezitten of nog dingen weten uit ervaring, mogen het laten weten. Dat vinden we prachtig”, zo laten de heren aan Omrop Fryslân weten.