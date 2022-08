Vandaag Swinging Sneek

SNEEK- Vandaag gaan we de Sneekweek nog weer een klein beetje beleven door weer de lekkerste DJ's buiten op het podium. Vanaf 20.00 uur tot 00.00 uur wordt het samen met Jimmy James & DJ Bas weer een feest op het Neighboursplein in Sneek.

Bar The Legend

Daar moet je natuurlijk bij zijn. Vanaf 22.00 uur ben je van harte welkom bij Bar The Legend. Zo ben je uitstekend voorbereid voor DJ MAEBE die vanaf 23.00 uur de boel op stelten gaat zetten.

Irish Pub

Gerrit Poortinga speelt weer bij de Irish Pub, met zijn Classics en Top 2000 covers brengt hij wederom gezelligheid in Sneek. Van Danny Vera tot Johny Cash via Elvis naar U2 dat is de route op Zaterdag 27 augustus van 21.00 uur tot 1.00 uur.... ben jij erbij?