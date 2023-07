Vandaag strijd om titel sterkste man van Súdwest-Fryslân in Oudemirdum

OUDEMIRDUM - Vandaag vindt de strijd om de titel sterkste man van Súdwest-Fryslân plaats in Oudemirdum. Onder leiding van Wout Zijlstra zal de winnaar bepaald worden tijdens een ultieme krachtmeting.

Bij MFC 't Klif zullen de krachtpatsers zich van hun sterkste kant laten zien bij het vrachtwagen trekken, gewicht hooggooien, de overhead medley, biervatenrace en de timberwalk.

Er wordt gestreden in twee klassen, de herenklasse -105 en +105 kilo. Ook zullen de dames hun spierballen laten zien.

De titelstrijd begint om 15.00 uur. Er is muziek en een hapje en drankje. De organisatie is in handen van Vereniging Oudemirdum Bruist.