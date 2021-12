Vandaag stil kappersprotest tegen coronabeleid

SNEEK- In Súdwest-Fryslân geen grote demonstratie van kappers vandaag tegen het coronabeleid van de demissionaire regering. Wel laten de kappers ook hier weten dat ze de protestactie steunen.

Op raambiljetten die bijna alle kapperszaken hangen is de tekst klip en klaar hoe de branche over de maatregelen denkt: ‘Wij steunen deze actie! We zijn het zat en eisen OPEN + COMPENSATIE.’