Vandaag nog een aantal UITFestival activiteiten

Helemaal voorbij is het nog niet. In Workum, Kimswerd en Goenga je je nog onderdompelen in de cultuur. In Workum, waar gisteren het UITFestival voor Súdwest-Fryslân feestelijk werd geopend, is vandaag een Open Atelierroute. Het kerkje van Goenga staat vanmiddag bol van de muziek en in Kimswerd is het de hele dag nog UITFestival. Kijk voor meer informatie het programma op de website van het UITFestival. Daarnaast is het ook vandaag nog Open Monumentendag op diverse locaties in onze provincie.