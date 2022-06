Vandaag Cultureel Festival Ut Sneek

SNEEK- Ut Sneek is het jaarlijkse straatfestival van Sneek. Op verschillende plekken in de binnenstad spelen 65 lokale acts. Tijdens Út Sneek presenteren vrijwel alle culturele gezelschappen van Sneek zich.

Zowel die van de professionele culturele instellingen, als ook de vele amateurmusici die spelen of zingen in popbands, koren, harmonie- en fanfareorkesten of dansen in een groep. Het aantal aanmeldingen is traditioneel enorm, de teller staat op ruim duizend deelnemers. Terecht dus een Cultureel Festival met hoofdletter C.

ZATERDAG 11 JUNI VAN 11:30 TOT 18:30

CULTUREEL FESTIVAL UT SNEEK

Voor meer info: https://www.facebook.com/UtSneek