Vanavond première ‘Teaterkonsert Tiidgenoaten’ in Broerekerk Bolsward

BOLSWARD- Vanavond gaat is de première van het ‘Teaterkonsert Tiidgenoaten’ in de Broerekerk van Bolsward

Een sprankelend theaterconcert waar de liefde! voor de taal vanaf spat. Componiste/zangeres Hiske Oosterwijk (1989) zette teksten van de 17e -eeuwse schrijver en dichter Gysbert Japicx (grondlegger van de geschreven Friese taal) op muziek van nu. Ze zingt op een manier die je raakt, in de prachtige setting van de Broerekerk in Bolsward en ondersteund door zes internationale topmusici. Oude teksten krijgen nieuwe betekenis in een mix van voordracht, live muziek, theater en zang. Een uniek concert dat je niet mag missen!

'De Broerekerk, die in oktober rond 20 uur in het donker van de avond zal staan, zal zorgen voor een prachtig schouwspel. Het glazen dak en de open ruimte in de kerk is een uitgemeten plek voor artistiek spel, licht, geluid en verwondering.' (De makers!)



'Het theaterconcert is een authentieke combinatie van moderne jazz en kwalitatief hoogstaande teksten in een frisse eigentijdse toonzetting.' (Fonds Podiumkunsten) De regie is in handen van de bekende regisseur Bruun Kuijt. Kostuums zijn door Hadwych ten Berge.

Het verhaal

In Tiidgenoaten lijken de ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen tussen de 17e -eeuwse Gysbert en de jonge, jazzy zangeres Hiske te verdwijnen, als de twee elkaar vinden in de liefde voor taal en muziek, maar ook in de worsteling die zij hebben op zoek naar authenticiteit. Daar ontmoeten zij elkaar en wordt er contact gelegd, over grenzen, vooroordelen en verschillen heen. Gysbert Japicx wordt daarmee tastbaar, en zijn gedachten en worstelingen invoelbaar. Japicx' leven en geschriften bevat vele aanknopingspunten om van invloed te zijn op het leven van mensen nu. Het publiek is deelgenoot van het feit dat eigen ontwikkeling aan ieder ander mens te scherpen is. Zoekt niet iedereen naar authenticiteit? Waar Hiske en Gysbert elkaar vinden, gaan ze uiteindelijk ook weer hun eigen weg.

'Een historische sensatie: het moment waarop alles wat ons scheidt van Japicx voor even wegvalt, en we allemaal samen zijn in het hier en nu.' (de makers!)

Hiske Oosterwijk

Hiske Oosterwijk (1989 - geboren en getogen Friezin/Mantgum) sloot in 2018 haar master jazz-zang aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen af met het op nieuwe muziek zetten van teksten van Japicx, door wie zij al jaren gefascineerd was. Door zich te verdiepen in zijn leven, werd Japicx voor haar een tijd- en leeftijdgenoot. Een kunstbroeder met wie ze in gesprek kon gaan over taal, authenticiteit, religie en de rol van kunst. In 2020 verstrekte de Gysbert Japicx Holckema Stichting aan Hiske de opdracht om poëzieteksten van Gysbert Japicx geheel nieuw te componeren en te instrumenteren. Hierbij gesteund door een bijdrage van Fonds Podiumkunsten. Deze nieuwe composities staan maken deel uit van Theaterconcert Tiidgenoaten, waarbij zij muzikaal samenwerkt met de internationale muzikanten Benson Enowben Itoe, Rosie Taekema, Jasper Blokzijl, Niels Voskuil, Job Posthuma en Andrea Caruso.

Locatie

De Broerekerk is een unieke! locatie: De oude 13e -eeuwse stenen in combinatie met het moderne glazen dak staan symbool voor de verschillen tussen de 17e -eeuwse dichter Gysbert Japicx en de jonge zangeres Hiske Oosterwijk. Het is de plek waar Gysbert Japicx geweest moet zijn. Hij werd geboren in Bolsward, groeide er op en was gedurende zijn leven werkzaam als schoolmeester, voorzanger en taalgeleerde in de stad. Gysbert Japicx zijn ouders liggen begraven in de Broerekerk.

'Dat de 400 jaar oude teksten van Gysbert Japicx opnieuw het daglicht zullen vinden, op een plek waar zijn roots liggen, zal een historisch moment zijn.' (de Gysbert Japicx Holckema Stichting)

Kaarten en informatie: www.gysbert.frl/theaterconcert-tiidgenoaten

De voertaal van het theaterconcert is Fries.



Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=n2sGfN-4lb0&feature=emb_logo

Tickets direct: https://www.vanplan.nl/uitje/tiidgenoaten-theaterconcert-broerekerk-bolsward-39482246