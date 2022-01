Vanavond eerst aflevering: 'Denkend aan Holland, de Elfstedentocht'

SNEEK - De ruim tweehonderd kilometer lange vaartocht, dwars door Friesland, gaat vanavond op NPO1 beginnen. Bewapend met een pannetje snert vertrekken Janny van der Heijden en André van Duin in alle vroegte vanuit de Zwettehaven in Leeuwarden, de officiële startplaats van de Elfstedentocht.

In de eerste aflevering van deze special van Denkend aan Holland weten Janny en André al drie stempels in de wacht te slepen: in Sneek, IJlst en Sloten. Onderweg maken ze hun eigen schaatsen, je weet immers nooit wat het weer doet, krijgt het duo een bijzonder Elfstedenboekje geserveerd en moet het eerste Friese meer worden overgestoken.

Denkend aan Holland, De Elfstedentocht is zondagavond 2 januari te zien op NPO1 van 21.42 uur tot 22.32 uur bij Omroep Max. De reeks betaat uit 4 afleveringen.