Vanavond een uur ontspannen met klank

Een klankreis is gericht op ontspanning. De klanken van klankschalen, gong en andere instrumenten klinken en je kunt een innerlijke reis maken. Vaak speelt die zich af in de natuur, soms op een heel andere plek. Een klankreis kan sprookjesachtig zijn of speels, verrassend of vertrouwd.

De klankreis duurt van 20.00- 21.00 uur. Thee en chocolade staan voor je klaar om 19.45 uur.

Je hoeft niets mee te brengen. De klankruimte op de eerste verdieping is alleen per trap bereikbaar.

Bel of app naar 06 2808 4519 om je op te geven.

Een uur ontspannen met klank. Maandag 22 mei van 19.45 tot 21.00 uur. Klankpraktijk Sylvia Zijlstra, Zadelmakersstraat 22; Sneek