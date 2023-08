Vanaf vandaag weer volop SKS-skûtsjesilen bij Omrop Fryslân, vooruitblik met de presentatoren

Wat staat ons te wachten?

Arjen: "Het skûtsjesilen is een van de grootste evenementen van het jaar, het houdt ieder jaar weer de hele provincie bezig. Op televisie volgen we de 14 skûtsjes op de voet, met camera's op het water, in de lucht en met meer analisten en commentatoren dan ooit."

Geartsje: "Voor de radio doen commentator Gjalt en ik 's ochtends een vooruitblik op de radio. Dan gaan we naar de routebespreking, daar wordt de route en het weer besproken. We nemen een interview met een van de schippers op en gaan daarna met een klein bootje het water op om te kijken hoe het water erbij ligt."

"Tussen 14.00 uur en ongeveer 16.00 uur verslaan we de race op de radio. Regelmatig komen Gjalt en ik in de uitzending om te vertellen hoe de schippers het doen. Na de finish spring ik zo snel mogelijk op het winnende skûtsje om de schipper te spreken, dan vang je het beste de emotie.

In het radioprogramma 'Underweis' doen we rond 17.45 een samenvatting van de dag en lichten we het klassement toe."

Wat betekent dat praktisch?

Arjen: "Ons schip ligt bij de boei, dus je ziet de skûtsjes op je afkomen. Dat is wel wat anders dan op een rubberbootje waar wij ook wel verslag op hebben gedaan. Op een ander schip hebben we een grote kraan met een camera die van boven alles kan vastleggen. Ook gebruiken we net als afgelopen jaar drones en een camera op het water. Elke dag moeten wij de hele boel verhuizen, je kunt het eigenlijk zien als een soort Friese Tour de France."

Geartsje: "Tussen start en finish is alles wat er gebeurt onzeker, het is dus steeds weer afstemmen met de technicus en de presentator wanneer we in de uitzending komen. Dat is heel dynamisch en ook wat het werk zo mooi maakt.

Verder weet Gjalt alles van de skûtsjes en het zeilen: de technische zaken, hoe het precies zit met de wind. Hij zorgt ook met name voor het enthousiasme. Ik houd dan meer het overzicht van de wedstrijd in de gaten, breng de rust en de structuur erin en geef door hoe de stand erbij staat."

"Wij als radioverslaggevers zitten op een bootje waar we heel dicht bij de skûtsjes kunnen komen, maar we hebben daardoor vaak geen totaaloverzicht van de wedstrijd. Op televisie kunnen mensen thuis het vaak beter volgen dan wij in het bootje. Televisie- en radioverslaggevers houden elkaar daarom via een appgroep op de hoogte."

Zijn er dit jaar nieuwe dingen in de programma's?

Arjen: "Nieuw op televisie is dat wij de ploeg iets hebben uitgebreid. Er is iedere dag een commentator, een co-commentator en een analist. Eelke Dijkstra verzorgt twee weken lang het commentaar. Hij krijgt afwisselend Roelof Bouwmeesten, Geale Tadema en Age Veldboom naast zich."

"Analisten zijn zeilcoach Jens Jongsma, Age Veldboom van het skûtsjemuseum in Earnewâld en Dinie Visser. Die laatste is de dochter van de Johan Cruijff van het Skûtsjesilen: Douwe Visser. Ik vind het ook heel leuk dat wij dit jaar een vrouw in het analistenteam hebben. "

Geartsje: "Nieuw op de radio is dit jaar dat Gjalt en ik elke dag een vraag van een luisteraar beantwoorden. Die kunnen mensen insturen en elke dag om ongeveer 13.45 uur, vlak voor de wedstrijd, proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven."

Waar kijken jullie het meest naar uit?

Arjen: "Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en kijk ernaar uit om met nieuwe analisten te werken op een van de grootste evenementen van Fryslân. Het is altijd weer een mooie promotie voor Fryslân. Nu moet alleen het weer nog meewerken.

We hopen natuurlijk dat het zo mooi wordt als vorig jaar. Toen was het mooi weer, maar wel met wat wind. Er moet niet te veel maar ook niet te weinig wind staan. De dorpen lopen vol, de sfeer is altijd goed. Het is een zeer plezierige werkomgeving."

Geartsje: "Ik kijk vooral uit naar de reacties van de schippers. Dat is ieder jaar weer mooi om mee te maken. Het zijn een groep stoere kerels met een klein hartje. Om verslag te kunnen doen, moet je best wel in dat wereldje zitten. Dan zie je ook hoe diep het zeilen in de ziel van de schippers zit."

IFKS

Het Open Fries Kampioenschap (IFKS) begint nadat de SKS is afgelopen. Dat evenement is live te volgen via de radio. Het verslag wordt verzorgd door Geartsje de Vries en skûtsjekenner Gjalt de Jong. Presentator Andor Faber gaat op zoek naar de verhalen achter het IFKS. Die verhalen zijn elke dag te zien op televisie.