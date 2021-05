Vanaf oktober 2021 is gokken en wedden bij online casino’s legaal in Nederland!

INGEZONDEN - Veel mensen zijn ooit in hun leven wel eens in het casino geweest. Door de corona crisis was dat de afgelopen tijd niet altijd mogelijk.

Het alternatief is het bezoeken van een online casino. Op het moment zijn er echter nog geen legale online casino’s van Nederlandse aanbieders in Nederland. Je kunt wel buitenlandse casino’s online bezoeken, maar deze zijn niet altijd te vertrouwen. Gelukkig is er een wet op komst waardoor je vanaf oktober 2021 veilig kunt gokken bij een online casino uit Nederland!

Online casino’s

Online casino’s zijn razend populair. Afgelopen jaar zijn de discotheken, bars, bioscopen en dus ook casino's voor langere tijd gesloten geweest. Ook gold er een avondklok. In de avonden was er dus niet veel te doen. Daarom zochten steeds meer mensen een online casino op. Dit is alleen niet altijd even veilig, aangezien al deze online casino’s in het buitenland gevestigd zijn en niet gecontroleerd worden. Rare voorwaarden, vreemde manieren van uitbetalingen en slecht werkende websites. In de nabije toekomst gaat dit gelukkig veranderen, want vanaf 1 april 2021 kunnen casino’s een vergunning aanvragen om online gokken aan te bieden. Indien een casino aan de voorwaarden voldoet, mag deze vanaf 1 oktober 2021 online kansspelen aanbieden aan het Nederlands publiek.

Populaire kansspelen

Nog even wachten dus, maar voor wie nog nooit in een online casino is geweest hebben wij de meest populaire online kansspelen op een rijtje gezet. Want wat is nu het verschil tussen een fysiek casino en een online casino? De verschillen zijn minimaal, want hoewel je niet fysiek aanwezig bent, kun je alle populaire spellen ook online spelen. De populairste kansspelen hebben we hieronder op een rijtje gezet:

- Roulette

- Poker

- Blackjack

- Fruitautomaat

- Bingo

Nog even geduld

Maar we moeten nog eventjes wachten… Als alles volgens plan verloopt worden de eerste vergunningen op 1 oktober 2021 uitgegeven. Dan kun je veilig spelen bij een online casino uit Nederland.