Vanaf maandag 30 oktober meer treinen in het Noorden

FRYSLAN - Vanaf maandag 30 oktober rijdt Arriva op werkdagen en op zaterdag op een aantal Noordelijke treinlijnen vaker. Deze verbeterde dienstregeling zorgt voor meer treinen in de ochtend- en middagspits en op zaterdag voor meer treinen per uur.

De dienstregeling is voorgelegd en afgestemd met Provincie Groningen en Fryslân en met de belangenorganisatie voor reizigers, het ROCOV en het OV Consumentenplatform.

Meer treinen

- Op werkdagen tussen Leeuwarden en Sneek:

Sneltreinen tussen in de ochtend- en middagspits.

Vertrek vanuit Leeuwarden om 07:07, 15:07, 15:37, 16:07, 16:37,

17:07, 17:37 en 18:07 uur. Vertrek vanuit Sneek om 7:35, 8:05, 8:35 en 9:05 uur.

- Op zaterdag tussen Leeuwarden en Groningen:

Twee sneltreinen per uur.

Alle vertrek- en aankomsttijden worden aangepast en zijn te vinden in de reisplanner.

- Op zaterdag tussen Leeuwarden en Sneek:

Twee stoptreinen per uur.

Arriva adviseert reizigers altijd de reisplanner te checken voorafgaand aan de reis

Op arriva.nl/dienstregeling staat alle informatie over de dienstregeling die vanaf maandag 30 oktober ingaat. De dienstregeling staat ook in de reisplanners. De hele reis, van deur tot deur, kan ook vooraf worden gepland en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).