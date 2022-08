Vanaf maandag 29 augustus rijdt Arriva weer meer treinen in het Noorden

Op bijna alle trajecten rijdt minimaal twee keer per uur een trein

En op het traject Leeuwarden – Groningen rijdt overdag vier keer per uur een trein. Op de trajecten naar Sneek en Winschoten rijden er weer extra treinen in de spits. Op arriva.nl/dienstregeling staat alle informatie over de aangepaste dienstregeling.

Afgelopen maanden paste Arriva haar dienstregeling aan om de beperkte inzetbaarheid van personeel op te vangen. De aanpassingen blijven ook vanaf 29 augustus deels nodig om dezelfde reden.

Arriva adviseert reizigers altijd de reisplanner te checken voorafgaand aan de reis

De aangepaste dienstregeling is ook zichtbaar in de reisplanners. Daarnaast worden ook de vertrekstaten op de stations aangepast. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).