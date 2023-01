Vanaf deze winter: zestien TOP-locaties verspreid over heel Friesland

WOUDSEND- Vanaf deze winter zijn er al zestien TOP-locaties in de provincie Friesland te vinden. Deze zogenoemde Toeristische Overstappunten zijn hét ideale startpunt voor elke prachtige fietsroute, wandeling of vaartocht. Op vrijdag 13 januari werden in Friesland de vijftiende én zestiende TOP door Marrekrite geplaatst: de TOP’s in Jubbega en Woudsend. Er volgen meer TOP’s om zo tot een dekkend netwerk voor heel de provincie te komen.

Bij een TOP kan de bezoeker gratis de auto, fiets (en soms ook de boot) achterlaten om vanuit daar heerlijk te fietsen, wandelen of varen. Vanaf de Toeristische Overstappunten zijn de wandel- en fietsknooppunten gemakkelijk te vinden. De TOP-locaties zijn goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Op de meeste locaties zijn horeca en toiletvoorzieningen aanwezig.

Kennismaken met de mooiste plekjes

De Toeristische Overstappunten zijn een initiatief van Recreatieschap Marrekrite. De TOP’s zijn onder andere te vinden op Google Maps en Friesland.nl; op deze laatste website staan ook routesuggesties vanaf de TOP’s. “Offline en online versterken elkaar. Sommige dagjesmensen zullen de routes of TOP-locaties online vinden en daar bewust naar toe rijden. Anderen komen onderweg toevallig een TOP tegen en weten dat ze daar terechtkunnen voor een goede routebeleving”, aldus Wiepkje Hoekstra van Dagrecreatieve Netwerken.

Gastvrijheid en inspiratie bieden

“Met de overstappunten maken we het mensen graag gemakkelijk”, vertelt Saskia Stavast van Marrekrite. “Je zag ze al wel in andere provincies, maar nu kunnen we de recreant ook in Friesland verleiden tot het ontdekken van alle mooie gebieden die onze provincie rijk is.” Bij elke TOP staat een zuil met daarop een grote kaart. Wie eenmaal een TOP heeft bezocht, gaat zeker vaker gebruikmaken van deze startpunten. Saskia Stavast: “We werken daarom toe naar een dekkend netwerk voor de hele provincie, zodat juist ook de rustige en onbekende plekken worden ontdekt.”

Volop keuze om op pad te gaan

Met de gerealiseerde TOP’s is er al volop keuze om op pad te gaan. TOP Feanwâlden is bijvoorbeeld gelegen in het nieuwe stationsgebied van het dorp. De trein stopt op deze plek en de recreant kan hier een fiets huren om een mooie route door de prachtige Noardlike Fryske Wâlden te maken. TOP Firdgum-Koehool is het startpunt van een heerlijke fiets- of wandeltocht langs de Friese Waddenkust. Parkeren is hier geen enkel probleem. Vanaf TOP Earnewâld stapt men na het parkeren van de auto zo in een kano, kajak of op een supboard om Nationaal Park De Alde Feanen te verkennen. En vanaf TOP De Veenhoop start een mooie wandeling door de Kraanlânnen. Een overzicht van alle TOPlocaties is te vinden op www.friesland.nl/top.