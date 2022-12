Vanaf 1 januari geen kerkdiensten meer in Antonius Ziekenhuis: 'Alleen met hoogtijdagen zijn er nog vieringen'

SNEEK- Per 1 januari 2023 zijn er geen reguliere kerkdiensten meer in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Alleen op de kerkelijke hoogtijdagen zijn er nog vieringen.

De reden is dat er volgens het ziekenhuis te weinig belangstelling is voor de zondagse vieringen, soms zijn er maar enkele bezoekers.

Alleen met hoogtijdagen

Wat wel blijft is dat met kerkelijke hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen, er vieringen zijn. Net als de herdenkingsplechtigheid voor overledenen die jaarlijks in november wordt gehouden in de vier Friese ziekenhuizen in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen.