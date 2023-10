Van tuin naar buitenruimte: De opkomst van de tuinkamer

Een kopje koffie in de ochtendzon, een barbecue in de middag en misschien zelfs een knapperend kampvuur in de avond; het is een manier om te genieten van het buitenleven in eigen tuin, te ontsnappen aan de drukte en te ontspannen met vrienden en familie. In heel Nederland is de opkomst van de tuinkamer een welkome aanvulling op het dagelijks leven.

De tuinkamer is niet langer alleen een luxe voor degenen die een enorme tuin hebben: het is een levensstijl geworden. Er zijn dan ook steeds meer mensen die de waarde van deze buitenruimtes begrijpen en dus hun woning ermee verrijken. Volgens Johannes Schilstra, directeur van Hego Buiten / de Buiteninrichters, is er een duidelijke verschuiving merkbaar: "Tegenwoordig is de buitenruimte veel meer dan alleen een tuin. Het gebruik ervan moet aansluiten bij je binnenruimte.”

Wat is een tuinkamer?

Een tuinkamer is een plek in je tuin waar je overdekt kunt zitten. Het vormt daarmee een verlengde van je huis. “Een tuinkamer kun je op allerlei manieren gebruiken. De een gebruikt het als mancave, inclusief bar; de ander om gezellig met vrienden in te zitten. En weer een ander maakt er een complete huiskamer inclusief keuken van. Uiteindelijk vormt het een stukje binnen, maar dan buiten”, legt Johannes Schilstra uit.

Waarom is het zo populair?

Volgens Schilstra is de trend met name opgekomen tijdens de coronapandemie. “Toen waren we meer aan huis gekluisterd en kreeg de tuin een nog belangrijkere rol. We konden nergens naartoe: de terrassen waren dicht en daarom ging je in de tuin zitten. Maar dan moet het buiten ook een beetje gezellig en comfortabel zijn. Ja, dan is een overkapping waar je met zijn allen gezellig kunt zitten wel een hele mooie aanvulling op je tuin.”

Hoewel de ontwikkeling met name de afgelopen jaren vaart heeft gemaakt, bestaat het principe van de tuinkamer al veel langer. Zo zag je vroeger bij grote landhuizen ook al vaak een prieeltje of een theehuisje in de tuin.

Wat zijn de trends?

Tuinkamers worden alsmaar luxer. Bij het creëren ervan draait het dan ook om meer dan alleen het bouwen van een extra ruimte. Het gaat om het vormgeven van een buitenkamer die naadloos aansluit bij je levensstijl en behoeften.

Het Nederlandse weer staat bekend om zijn wispelturigheid, maar in een goed ontworpen tuinkamer kunnen bewoners tegenwoordig genieten van elk seizoen zonder in te leveren op comfort. “Tuinkamers zijn tegenwoordig van alle gemakken voorzien”, aldus Johannes Schilstra. “Waar het vaak begint met een eenvoudige overkapping, volgt al snel de mogelijkheid om de ruimte af te schermen met oprolbaar zeildoek of glazen wanden. En ook het interieur wordt steeds verder uitgebreid. De gemiddelde tuinkamer is voorzien van verwarming, sfeervolle verlichting en in sommige gevallen zelfs van een tv of een buitenkeuken. Ook wordt er vaak een opbergruimte toegevoegd, zodat je daar je tuinspullen kwijt kunt.”

Wist je dat? Er zijn tegenwoordig kleurloze heaters verkrijgbaar.

Ook zijn er trends op het gebied van materiaalgebruik. Johannes: “Een nieuwe ontwikkeling is het plaatsen van een sedumdak, waarbij je het dak voorziet van groen. Een duurzame oplossing met als voordeel dat je vanuit je slaapkamerraam niet meer uitkijkt op een gebitumineerd dak. Daarnaast wint het opvangen van water aan populariteit. Dit kun je eenvoudig doen met een regenton, maar ook met innovatieve oplossingen zoals rainblocks en afwateringswanden.”

Tip: Voor het vergroenen van daken is er in gemeente Súdwest-Fryslân subsidie beschikbaar.

Wat heb je nodig om zelf een tuinkamer te bouwen?

Allereerst handigheid. Als je dat hebt, kun je volgens Johannes Schilstra prima zelf een tuinkamer bouwen. “Alles begint met een goede fundering, bijvoorbeeld van verduurzaamd hout. Daarna maak je een keuze voor de balken en de wandbekleding. Wat tegenwoordig veel wordt toegepast zijn lariks- of eikenhouten balken en zwart rabat of gepotdekseld hout. Voor het dak gebruik je dakbalken, waarbij je ervoor kiest om die in het zicht te laten of wegwerkt door middel van een plafond.”

Tip: Om je dak te bedekken kun je EPDM-folie gebruiken. Voor de doe-het-zelvers zijn er kant en klare pakketten verkrijgbaar met daarin alle benodigde toebehoren.

Waar moet je zoal bij nadenken?

Schilstra: “Kies allereerst de juiste plek in je tuin. Je wilt zo weinig mogelijk wind en zoveel mogelijk zon in je tuinkamer. Daardoor geniet je ook op koudere dagen van warmte. Maak je tuinkamer praktisch: wil je erin koken? Zorg dan voor een keramieken vloer die je schoon kunt maken.”

Wist je dat? De zon verwarmt keramische tegels op. Hierdoor geniet je van extra warmte in je tuinkamer.