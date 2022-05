Van ’t Hoff Optiek aan het Grootzand in Sneek

SNEEK- Eigenaresse Linda van 't Hoff heeft al ruim 20 jaar ervaring in de optiek en heeft sinds januari 2022 haar eigen optiek winkel genaamd: van 't Hoff optiek geopend op het Grootzand 44.

“Met de ervaring van de afgelopen jaren én een uitgebreide collectie monturen van vele bekende merken zoals: John Lennon, Harley Davidson, Guess, Calvin Klein etc. hopen wij veel mensen blij te kunnen maken met een nieuwe bril”, vertelt Linda.

“Van 't Hoff optiek is een van de weinige opticiens in de Benelux die de monturen van Harley Davidson verkoopt. Ook is iedereen welkom voor een gratis en vrijblijvende oogmeting”, aldus een enthousiaste Linda.