Van kleuterlokaal naar videostudio in Gaastmeer

GAASTMEER- Op 27 november 2022 wordt De School – Centrum voor Verbinding, de voormalige basisschool van Gaastmeer, feestelijk geopend. Tijdens de opening zijn er gratis workshops te doen, is er een markt en een foodtruck. Een unieke plek voor bezinning en verbinding in Friesland.

Toen de basisschool door jarenlang gebrek aan leerlingen in 2017 werd gesloten zocht de gemeente een nieuwe eigenaar met een visie voor een plek voor gemeenschap en verbinding. Emmie Mous diende, naast vele anderen, haar bedrijfsplan in en deze werd geselecteerd. Mous kon toen de volgende stappen zetten in aankoop van het pand. Tijdens de pandemie heeft ze het gebouw getransformeerd tot een centrum voor verbinding met referentie aan de historie van het gebouw genaamd De School.

Bedrijvigheid in zelfbezinning in Fryslân

Voorafgaand aan de grootse opening op zondag 27 november a.s. begonnen de activiteiten al, zoals wekelijkse yogalessen en ademsessies en workshops zoals dansmeditatie. Het gebouw is in twee delen verdeeld. In het oude kleuterlokaal zit een professionele videostudio met daarnaast een regiekamer en visagieruimte. Aan de andere zijde van het pand zijn de workshop, bijeenkomst -en sessieruimtes te vinden. Emmie’s bedrijf Het Goede Leven -in- Praktijk heeft hier vaste huisvesting, met een breed aanbod aan individuele helingssessies, als ook het aanbod van andere ondernemers op het gebied van zelfontwikkeling en zelfbewustzijn. Het gebouw is verder ook beschikbaar voor losse huurmomenten van de verschillende ruimtes.

Het Goede Leven -in- Praktijk

Een centrale factor in De School is Emmie’s bedrijf Het Goede Leven -in- Praktijk. Ze is dit gestart vanuit haar persoonlijke interesse in zelfontwikkeling en spiritualiteit en connectie met de natuur. Zo heeft ze bijvoorbeeld een workshop ontwikkeld dat heet EHBO met Planten. Door intensieve opleidingen en trainingen biedt Emmie een ruim aanbod aan individuele sessies, zoals trance healing, toegepaste kinesiologie (touch for health en zicht op leefblind), transformationeel ademen en opstellingen als ook activiteiten in groepsverband waaronder ademsessies. Een nieuw initiatief is een coachingstraject voor jongeren. Al deze sessies zijn bedoeld om handvatten te krijgen om innerlijke knelpunten of blokkades onder ogen te zien en om op te ruimen. Ook helpen deze sessies levensenergie te verhogen.

Grootse opening voor verbinding

Tijdens de opening kan er ‘geproefd’ worden van het aanbod in De School. Iedereen is welkom van 13:00-17:00u waarbij de officiële openingsceremonie om 13:30u plaatsvindt. Gasten kunnen de hele middag rondleidingen krijgen en koffie en thee.

Buiten staat een foodtruck van Dames de Wit waar versnaperingen gekocht kunnen worden. De workshopruimte en de videostudio vinden elkaar in het midden van het gebouw in de tussenruimte. Daar is tijdens de opening een markt.

Namen en workshops die men mag verwachten op deze bijzondere dag zijn yin yoga van Marieke de Vries van Innerlicht Transformatie, Altearah geurbeleving met Sandra Wiersma van Praktijk Nigdala, klankschaalmeditatie met Gedy Sleurink van De Zennhoeve en Body Integrating van Zahira Mous.

In de videostudio is het bedrijf Still Productions van Pepijn Reinink te vinden en Danny van Audio in Motion. Zij nemen podcastinterviews op en tonen hoe je een videoclip kan maken. Aan het einde van de middag kan er geluisterd worden naar Themba’s muzikale tijdreis (Wesley van den Bosch). En voor toekomstreferentie kunnen mensen met interesse in beeld en geluid zich aanmelden bij Pepijn, Danny en Emmie voor een talentontwikkelingstraject.

Voor meer informatie, zie www.hetgoedeleveninpraktijk.nl